Volcán, David/Un incendio registrado en una estructura cercana al Parque Nacional Volcán Barú, Chiriquí encendió las alertas y movilizó a los equipos del Ministerio de Ambiente y al Cuerpo de Bomberos, con el objetivo de evitar que el fuego se extendiera hacia áreas protegidas.

El hecho ocurrió en las primeras horas de la noche de ayer, cuando se reportó un incendio en una bodega de madera que almacenaba materiales inflamables. En los alrededores de la estructura también había combustible vegetal, lo que incrementó el riesgo de propagación.