El canciller de la República, Javier Martínez-Acha, señaló que su institución seguirá las recomendaciones que emita la Contraloría General de la República y consideró que corresponde al contralor pronunciarse sobre este tipo de asuntos.

El Gobierno analiza la conveniencia de comprar o mantener bajo un esquema de alquiler los vehículos que forman parte de la flota estatal, luego de los cuestionamientos y recomendaciones planteados por el contralor general de la República, Anel Flores, sobre el uso y administración de estos bienes.