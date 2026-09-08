Hospital 'Chicho' Fábrega mantiene dos quirófanos operativos durante trabajos de reparación
La situación se originó durante el fin de semana, luego de que una tubería de agua en el área de hemodiálisis se rompiera, provocando filtraciones hacia el techo del salón de operaciones.
El Hospital Luis “Chicho” Fábrega, en la provincia de Veraguas, mantiene habilitados dos quirófanos para atender intervenciones de emergencia, mientras se realizan trabajos de reparación y limpieza en el área de operaciones.