ITSE cuenta con nuevo laboratorio de soldadura avanzada
Un nuevo laboratorio de simulación de soldadura avanzada con tecnología de realidad aumentada se ha convertido en una herramienta para fortalecer la formación de jóvenes interesados en la metalmecánica y prepararlos para las exigencias del mercado laboral.
El Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) cuenta con seis estaciones de entrenamiento destinadas al desarrollo de prácticas mediante esta tecnología, que permite a los estudiantes adquirir y perfeccionar técnicas de soldadura en un entorno seguro, sostenible y altamente realista.