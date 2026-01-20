Panamá/A cien días de la entrada en vigencia del Código Procesal Civil, la Corte Suprema de Justicia anunció que el nuevo sistema busca reducir significativamente la duración de los procesos civiles en el país.

De acuerdo con el Órgano Judicial, este nuevo mecanismo aplica a procesos como matrimonios, divorcios, sucesiones y procesos ejecutivos, entre ellos el impago de hipotecas, con el objetivo de hacerlos más ágiles.