El terremoto del pasado viernes 9 de octubre no solo dejó daños en viviendas y carreteras, sino que también golpeó la actividad económica de las provincias centrales, con afectaciones en sectores como la ganadería, la agricultura y la producción artesanal. La reconstrucción plantea ahora el reto de recuperar los medios de vida de cientos de familias y determinar de dónde saldrán los recursos para reactivar la región.

Uno de los negocios afectados es el hotel de la familia Vásquez, en Soná, que sufrió daños por el movimiento telúrico. Como este establecimiento, otras actividades productivas enfrentan dificultades para retomar sus operaciones en medio de las consecuencias del desastre.