Un joven se mantiene recluido en el Hospital Santo Tomás tras resultar herido con dos impactos de bala, en un hecho que presuntamente se originó a partir de una cita acordada a través de redes sociales.

Ante este y otros casos similares, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) reiteró el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones al realizar transacciones a través de redes sociales, ya que delincuentes utilizan estas plataformas para cometer robos y estafas.