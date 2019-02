¿Saben cuál es la institución pública que más ha crecido en los últimos dos años? No es la salud, no es la educación, no es la seguridad. Es la Asamblea Nacional, que tiene 2,700 promotores deportivos, cuatro veces más que la institución encargada del deporte en el país.

Vamos a chequearlo

Entre el 2016 y el 2018, el número de funcionarios en el sector educativo creció en un 0.5%, en seguridad el aumento fue de 3.3% y en salud fue de 3.4%. En el caso de la Asamblea, el número de funcionarios creció un 8.3% en el mismo periodo, más del doble que las demás instituciones.

Por otra parte, el Instituto Panameño de Deportes tenía en abril de 2018, 650 funcionarios. En cambio, la Asamblea Nacional contaba con 2,703 promotores deportivos en su planilla 080. Es decir, 4 veces más que el total de funcionarios de Pandeportes.

Conclusiones

Es cierto que la Asamblea creció más en dos años que las instituciones de educación, salud y seguridad y que tiene 4 veces más promotores deportivos que Pandeportes. Por ende, Ricardo Lombana SÍ PASA el chequeo.