Darién, cien años de abandono

Darién cumple este martes 27 de diciembre 100 años de fundación en medio de múltiples problemas estructurales y sociales, que de acuerdo a sus moradores no han sido solucionados por la falta de voluntad de las autoridades locales y del gobierno central.

Provincia de Darién, Panamá/Llegar a La Palma, capital de la provincia de Darién es toparse de inmediato con otro Panamá. El conteo nos dice que han pasado 100 años desde su fundación un 27 de diciembre de 1922, sin embargo, el desarrollo que ha traído el paso del tiempo no se observa en esta tierra que sus moradores califican de "olvidada".

Una llovizna se hacía sentir cuando llegamos al pueblo. Algo propio de un lugar que está ubicado en medio de la vegetación impresionante y enigmática de la Selva del Darién. Sobre los cielos, gallinazos se pasean y posan sobre las casas de madera. Una imagen que pareciera indicarte que estás llegando a un lugar sin esperanza y a punto de fallecer.

De Darién se escribe poco y se cuenta poco. Cuando hablamos de esta inmensa provincia a nivel de extensión territorial es para abordar el tema de migrantes, selva, tráfico de madera y acciones contra el narcotráfico que ejecuta el Servicio Nacional de Frontera (Senafront).

La profesora Edelmira Sánchez es una eterna enamorada de Darién. En sus palabras hay amor por una provincia, cuyo territorio, sirvió como el punto de entrada de los europeos a tierras americanas. De ese momento de la historia y del papel de Darién nadie habla.

"Todas las personas que se han atrevido a escribir algo de Darién, toman como referencia el libro de Teodoro Méndez (...) Méndez ni siquiera era historiador", relata la profesora sobre este investigador y escritor, que al igual que ella, soñó con contar las bondades históricas y culturales de esta marginada provincia.

Marginada no solo en cultura y educación. También en carreteras, hospitales y espacios públicos.

Un conductor de taxi nos cuenta:

"El problema más grande en este lugar es carretera y agua (...) Hay personas que demoran entre 4 a 5 días sin agua".

El agua es escasa a pesar de tener al poderoso río Tuira bañando sus alrededores. Una tubería bota gran cantidad de agua en medio de una vereda, mientras que funcionarios del Idaan hacen ronda por las calles enlodadas y en mal estado.

"El sábado vino el agua temprano y luego se fue", cuenta una moradora. Mientras que en una maltrecha casa de madera dos cubetas con agua sucia son el testigo de lo que viven los panameños de esta región del país.

En los 100 años de Darién solo recuerdan a un personaje que se acordó de ellos. Es la figura de Omar Torrijos Herrera. Los pueblerinos más viejos hablan de este personaje de la política panameña, como el único que desarrolló una carretera en el sector.

En Darién no hablan de Torrijos, como aquel que firmó los tratados Torrijos - Carter y que permitieron que todos los panameños puedan gozar de las ganancias del Canal de Panamá, sino de ese hombre que hace más de 50 años hizo algo por los olvidados.

"Él quiso hacer por nosotros, pero lastimosamente se fue muy temprano. Aquí tenemos un pedazo de callejuela de tiempo del General Torrijos (...) No ha habido otro gobierno que se acuerde nosotros", destaca el señor Maximiliano.

"Las calles por aquí por La Palma están malas. Esto está abandonado. Las instituciones no ven la crisis que hay en este pueblo. Las veredas no están buenas. Las calles donde están todas las instituciones públicas no están buenas y en verano les toca salir aplacar el polvo para poder trabajar", comenta otro taxista que tiene dos años moviéndose en medio de las pésimas calles que destruyen amortiguadores y suspensiones.

Relata Segundo Sugasti, un hombre que ha atravesado la provincia en varias ocasiones a través de sus exploraciones, que en la provincia de Darién se tuvo la primera hidroeléctrica que se construyó en el istmo de Panamá.

"En Darién también se encendió la primera bombilla eléctrica en un lugar que llaman Cana, también aquí se tuvo el primer ingenio azucarero (...) Por Darién entró la religión al continente y todo el trabajo de la conquista del Perú", recuerda Sugasti con nostalgia sobre la historia olvidada de su pueblo con amplias capacidades para hacer turismo.

Ya no existen los 12 aeropuertos que habían en la provincia y donde la gente se movilizaba de un punto a otro. Hoy día no hay aerolíneas en Darién y la única manera de llegar es en lanchas o helicópteros.

POESÍA: HERMANO HUÉRFANO Autora: Castalia Pascual Fernández Fue tu fuerza y tu misterio que me enamoró Tu coraje y valentía fue mi inspiración Eres agua, selva virgen, indio, negro, cholo y mestizo Que en silencio has llorado porque en un tiempo nadie de quiso. Tu padre y tu madre se separaron

Y has pagado por años el triste olvido Pero tu magia supero tus miedos Resplandeces, sigues brillando y gritas al viento Que eres fuerte, que eres valiente Hermano huérfano, allí estás presente. Por el Tuira y Chucunaque Ha pasado tu historia Cascadas de agua dulce sacian la sed del extraño Tus montañas fuertes brazos que me siguen protegiendo Del que intenta con maldad tu espíritu robar Selva espesa, misteriosa cuyo verdor embruja El canto de tus aves me recuerdan la creación Desde el Pirre hasta el Salto, cuán maravillo eres Es tu armadura verde Es tu mar en Jaqué Es tu espíritu en la selva Eres tú mi amado Darién.

ASÍ LO VIVIMOS: DETRÁS DE CÁMARA DEL REPORTAJE