Casos diarios por COVID-19 podrían aumentar a 1,000 nuevamente, advierten expertos

El evidente aumento de infectados nuevos, que en la semana del 5 al 11 de octubre, no ha bajado de los 600 confirmados por día, ha traído consigo un aumento del Índice Reproducción Efectivo (Rt) por la COVID-19 a 1.01%, según informó Israel Cedeño, director Metropolitano de Salud, durante la exposición del reciente informe epidemiológico semanal, realizado el pasado martes 6 de octubre.

El infectólogo panameño, Xavier Sáez- Llorens, explicó a TVN-2.com, que las cifras de casos transcurridos estos 8 días evidencia la transmisión sostenida continúa en los barrios, denota que la mayoría de los nuevos infectados tiende a ser población más joven, puesto que el promedio de edad ha disminuido con respecto a meses anteriores.

Esto, dijo el experto implica que los jóvenes no están saliendo únicamente a trabajar y ganarse la vida, sino también a actividades como fiestas o las popularmente conocidas "parrandas y barbacoas".

No obstante, a pesar de que los casos siguen en aumento, la letalidad si ha experimentado una ligera disminución, aunque se mantiene en el 2.1%, precisamente porque los jóvenes están muriendo menos y por ende están siendo menores los casos en que llegan a hospitalizarse por la enfermedad.

Sin embargo, el problema sigue radicando en que ellos son los que llevan el virus a sus casas y sus abuelos y padres son los que sufren las consecuencias.

Por otra parte, a medida que se incremente la apertura de actividades comerciales “no sería nada extraño que empiecen a registrarse los casos nuevos por arriba de 1,000 por día, nuevamente… así que veremos para ver qué ocurre en los próximos días”.

"Aumento de casos es un llamado de alerta"

Por su parte, Arturo Rebollón, infectólogo, médico epidemiólogo e investigador de la Universidad del Sur de Florida, dijo que, si bien la subida de casos no significa una crisis como tal, si es un llamado de alerta para la población panameña.

El ascenso de casos de esta semana se registra específicamente en 2 provincias y una comarca, se trata de Darién, Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé.

El infectólogo asoció, precisamente, el aumento del Rt al alza de casos en esas regiones.

Rebollón coincide con Sáez-Llorens, al afirmar que esta subida de contagios está relacionada a los grupos de edades en edad productiva, lo que se asocia a que estas personas han tenido que salir a trabajar.

“En la última semana tuvimos un aumento de casos de aproximadamente 468 personas nuevas. Esto no significa de que estamos en crisis, sin embargo, es un llamado para que las personas que están saliendo y entrando a su hogar se protejan mejor, para poder seguir trabajando y moviendo la economía”, consideró.

Por tanto, agregó, los ciudadanos deben poner en practica la formación que han recibido a través de diversos canales para evitar el contagio y la propagación del virus.

Esto, evitando espacios aglomerados, aprendiendo a identificar los riesgos donde existen en lugares como:

Los sitios de transporte público, en los que deben portar mascarillas y caretas.

Los sitios cerrados y con poca ventilación.

Se recomienda estar al aire libre, siempre y cuando sea con mascarilla, porque se disminuye la carga viral.

"Ey tenemos que cuidarnos"

El pasado sábado, 10 de octubre, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, lanzó una advertencia clara y certera, a la ciudadanía por su relajamiento en la toma de medidas de bioseguridad, de seguir en aumento los casos de COVID-19 en Panamá.

“Lo que yo si les voy a pedir ahora es que nos cuidemos. Nosotros no queremos tomar decisiones para regresar. Los pasos hacia atrás a mí no me gustan, me gustan es los pasos hacia adelante”, manifestó Cortizo.

En ese sentido, no descartó que si tiene que tomar decisiones (de cierre), “las voy a tomar como presidente”.

Recordó que la pandemia es un tema de cada uno de nosotros y de responsabilidad individual. “Si nosotros queremos seguir avanzando con estas aperturas y no forzarme a tomar decisiones… Ey tenemos que cuidarnos”, puntualizó.