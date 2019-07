En los cuartos de final se enfrentará el miércoles 10 de julio a Senegal, que ganó también este viernes por 1-0 a Uganda.

Benín abrió el marcador en el 53 por medio de Moise Adilehou y Marruecos empató con un tanto de Youssef En Nesyri (75).

Hakim Ziyech, del Ajax holandés, falló un penal en el descuento y el partido fue a la prórroga, donde el marcador no se movió antes de llegar a la tanda de penales, que fue letal para los 'Leones del Atlas'.

Marruecos había terminado la fase de grupos con un pleno de tres victorias, incluyendo un convincente triunfo 1-0 sobre Costa de Marfil, lo que le situaba como uno de los grandes aspirantes al título.

Su entrenador francés desde 2016, Hervé Renard, no pudo guiar al ansiado título al equipo norteafricano, después de sí haber podido hacer campeón de la CAN a Zambia en 2012 y a Costa de Marfil en 2015.

"No sirve de nada echar la culpa a los demás, me corresponde a mí asumir las responsabilidades", declaró Renard, que no quiso abordar la cuestión de su continuidad o no en el puesto.

Benín se había clasificado a octavos como uno de los mejores terceros clasificados, tras empatar sus tres encuentros de la fase de grupos, ante Ghana, Camerún y Guinea Bisáu.

Se da la circunstancia de que el equipo ha llegado a cuartos de final sin haber conseguido todavía lograr el primer triunfo de su historia en la cita continental.

Antes de esta edición jugó también la CAN en 2004, 2008 y 2010, sin conseguir ninguna victoria y cayendo las tres veces en la fase de grupos.