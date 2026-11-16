Alemania vs. Holanda y Gales vs. Portugal: pronósticos de apuestas en Betcris

El primer partido, Alemania y Holanda, será este lunes 16 de noviembre y Gales vs. Portugal será el martes 17 (ambos partidos a las 2:45 p.m). Esta jornada, la sexta de la competición, cierra la fase de grupos y define a los clasificados a los cuartos de final, que se jugarán en marzo de 2027.

Ciudad de Panamá, Panamá/Esta semana La Liga de Naciones de Europa vivirá su última jornada con dos duelos de peso: Alemania recibe a Holanda y Gales se mide ante Portugal. Betcris.pa ofrece atractivas opciones de apuestas para pronosticar los dos partidos.

El primer partido, Alemania y Holanda, será este lunes 16 de noviembre y Gales vs. Portugal será el martes 17 (ambos partidos a las 2:45 p.m). Esta jornada, la sexta de la competición, cierra la fase de grupos y define a los clasificados a los cuartos de final, que se jugarán en marzo de 2027.

¿Por qué deberías usar el Pago Anticipado en tus pronósticos y jugadas?

El Pago Anticipado, una de las variantes de juego de Betcris, es un tipo de apuesta previa que, sin importar cómo termine el partido, consolida la apuesta como ganadora si el equipo que se eligió logra una ventaja de dos goles durante el tiempo reglamentario.

En pocas palabras, si tu equipo se pone dos goles arriba, tu apuesta ya está cobrada, aunque después el rival remonte. Si no alcanza esa ventaja, la apuesta sigue su curso con el resultado final.

Líneas recomendadas

Por cada US$10, gana: US$22*

Alemania vs. Holanda

Resultado con Pago Anticipado: Gana Holanda

Gales vs. Portugal

Por cada US$10, gana: US$23*

Resultado: Gana Portugal

Marca o asiste: Bruno Fernandes

Ambos marcan: Sí

*Líneas sujetas a cambio sin previo aviso. Ganancia refleja el monto apostado.

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