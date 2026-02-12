ENA SUR, S.A. Abre proceso de precalificación

Contenido Patrocinado

Las bases de precalificación se encuentran disponibles para descarga en el sitio https://ena.com.pa/activas

Las Propuestas de Precalificación deberán ser presentadas el día 25 de marzo de 2026
Las Propuestas de Precalificación deberán ser presentadas el día 25 de marzo de 2026 / Cortesía
Contenido Patrocinado
12 de febrero 2026 - 11:32

Ciudad de Panamá, Panamá/La concesionaria, ENA SUR, S.A., anuncia que se encuentran publicadas las bases del proceso de precalificación del proyecto “Estudios, Diseño y Construcción de la Ampliación del Corredor Sur”, invitando a empresas nacionales e internacionales a participar.

Las bases de precalificación se encuentran disponibles para descarga en el sitio https://ena.com.pa/activas, enlace 2026 - Ena Sur.

Las Propuestas de Precalificación deberán ser presentadas el día 25 de marzo de 2026, en el horario de 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m., en las oficinas de ENA, ubicadas en Vía Israel, Edificio ENA, Corregimiento de San Francisco, Ciudad de Panamá.

Temas relacionados

contenido patrocinado ENA ambiente
Si te lo perdiste
Lo último
stats