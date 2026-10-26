Hospital Pacífica Salud y Multiplaza reunieron a la comunidad en el PaciFit Fest con una jornada de bienestar, prevención y solidaridad

La actividad combinó deporte, entretenimiento y concientización sobre la importancia de la prevención y el diagnóstico oportuno del cáncer de mama y de próstata, además de impulsar una iniciativa solidaria en beneficio de comunidades del interior del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/El pasado sábado 24 de octubre, Hospital Pacífica Salud y Multiplaza realizaron el PaciFit Fest, una jornada dedicada al movimiento, el bienestar y la prevención que tuvo lugar en Plaza del Sol, en Multiplaza, con el propósito de promover hábitos saludables y crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama y de próstata.

Con entrada gratuita, el evento se desarrolló de 3:00 p. m. a 8:00 p. m. y ofreció una variada programación de actividades físicas y bienestar, diseñada para personas de todas las edades. La jornada buscó reunir a más de 500 asistentes en un ambiente pensado para disfrutar en familia, incentivar el movimiento y reforzar el mensaje de que la prevención comienza con el cuidado diario de la salud.

La experiencia inició con la conducción de Leri Solís y la música de DJ Ritmo X, quienes dieron la bienvenida a una tarde llena de energía. La programación incluyó una clase de zumba con Algis Andrés, una sesión de fitness funcional dirigida por Denise Zayat y Rivca Zayat, y el entrenamiento especial Fit With Maisa, junto a Maisa Condassin.

Los asistentes también participaron en actividades de interacción con las marcas presentes y disfrutaron de una sesión de Wellness: Mindfulness, que incluyó una clase de yoga dirigida por Sofía Riba, brindando un espacio para conectar con el bienestar físico y mental. La jornada concluyó con el cierre a cargo de Carlos Vallarino.

Más allá de la actividad física, el PaciFit Fest incorporó un componente solidario mediante la recolección de alimentos y productos de primera necesidad destinados a comunidades del interior del país y a personas que requieren apoyo. Esta iniciativa reforzó el mensaje de que la prevención también implica acompañar, sensibilizar y generar acciones que contribuyan al bienestar colectivo.

A través de esta jornada, Hospital Pacífica Salud y Multiplaza reafirmaron su compromiso con la promoción de una cultura de prevención y cuidado integral, recordando que la adopción de hábitos saludables, los controles médicos periódicos y el diagnóstico oportuno son fundamentales para proteger la salud y favorecer la detección temprana de enfermedades.

Con iniciativas como el PaciFit Fest, Hospital Pacífica Salud continúa impulsando acciones que conectan la prevención, el bienestar y el compromiso social, acercando mensajes de salud a la comunidad mediante experiencias dinámicas, participativas y positivas.