Panamá Black Weekend 2026 Cierra con resultados positivos y fortalece el comercio y el turismo de compras en Panamá

APACECOM destaca el incremento de visitantes, el crecimiento reportado por los comercios, la presencia de turistas internacionales y el impacto generado en diferentes sectores de la economía durante los tres días del evento.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Asociación Panameña de Centros Comerciales (APACECOM) presenta un balance positivo de los resultados del Panamá Black Weekend 2026, realizado los días 2, 3 y 4 de octubre, luego de consolidar la información suministrada por los centros comerciales participantes.

Durante los tres días se registró una importante movilización de visitantes y consumidores, acompañada de un comportamiento favorable de las compras. Los centros comerciales reportaron incrementos de tráfico y sus comercios señalaron crecimiento en ventas durante el evento, al compararlo con un fin de semana regular de quincena.

Entre los centros que suministraron mediciones porcentuales comparables con un fin de semana regular, los incrementos de tráfico se ubicaron aproximadamente entre 3% y 25%. Adicionalmente, uno de los centros que realizó su medición frente a la edición anterior del Panamá Black Weekend reportó un crecimiento acumulado de 27.10% frente a 2025, lo que complementa los resultados favorables observados durante esta edición.

La dinámica comercial fue visible durante toda la jornada, con consumidores realizando compras, circulación de bolsas y productos, alta ocupación en restaurantes y áreas gastronómicas y movimiento en distintas categorías, entre ellas moda, calzado, electrónica, línea blanca, gastronomía y entretenimiento. Los reportes recibidos de los comercios también reflejan un comportamiento favorable de las ventas durante los tres días.

FUERTE PRESENCIA DE TURISTAS Y CONSOLIDACIÓN DEL TURISMO DE COMPRAS

Otro de los aspectos destacados de esta edición fue la presencia de visitantes internacionales, especialmente en aquellos centros comerciales con mayor conectividad, ubicación estratégica y vocación turística.

Los reportes individuales recibidos registraron estimaciones de participación de turistas que alcanzaron aproximadamente 4% al 10% del tráfico en determinados centros comerciales, dependiendo de su ubicación y perfil. Estas cifras

corresponden a estimaciones particulares de cada centro y no constituyen un porcentaje consolidado del total de visitantes del evento.

También se identificaron visitantes provenientes de distintos mercados internacionales, reforzando el potencial del Panamá Black Weekend como una plataforma para promover a Panamá como destino de compras.

Este resultado adquiere especial relevancia considerando la estrategia internacional desarrollada conjuntamente con PROMTUR para promover el evento y el destino Panamá en mercados internacionales.

UN IMPACTO QUE TRASCIENDE LOS CENTROS COMERCIALES

Los resultados del Panamá Black Weekend no se limitan únicamente a las ventas realizadas dentro de los centros comerciales.

La movilización de consumidores nacionales y visitantes internacionales genera oportunidades para una cadena de valor mucho más amplia, que comprende hoteles, restaurantes, gastronomía, transporte, aerolíneas, entretenimiento, operadores turísticos, atractivos, comercios y diferentes servicios.

En el caso del visitante internacional, la experiencia de viaje puede comenzar con el interés por las compras, pero su consumo se extiende potencialmente hacia alojamiento, alimentación, transporte, entretenimiento y experiencias turísticas.

De igual forma, la movilización del consumidor nacional durante estos tres días estimula el comercio, la gastronomía, el entretenimiento y otros servicios, ampliando el efecto económico de la jornada.

Por ello, APACECOM considera que el Panamá Black Weekend continúa evolucionando de una campaña comercial hacia una plataforma de dinamización económica y promoción turística con alcance de país.

UNA CAMPAÑA, DOS PÚBLICOS Y UN RESULTADO POSITIVO

Los resultados de 2026 confirman una característica importante del Panamá Black Weekend: su capacidad para movilizar simultáneamente a dos públicos complementarios.

Por una parte, el visitante internacional, atraído por la oferta de compras y por las experiencias que ofrece Panamá como destino; y por otra, el consumidor local, que respondió positivamente a las promociones, actividades y propuestas desarrolladas durante los tres días.

Esta combinación permitió generar resultados positivos tanto en centros con una mayor presencia turística como en aquellos cuyo mercado es predominantemente nacional.

Para APACECOM, este comportamiento confirma que el éxito del Panamá Black Weekend debe analizarse de manera integral: tráfico de visitantes, incremento de ventas reportado por los comercios, turismo de compras, consumo local, gastronomía, entretenimiento, exposición nacional e internacional y capacidad de generar alianzas.

PANAMÁ BLACK WEEKEND: UNA PLATAFORMA DE OPORTUNIDADES PARA EL PAÍS

El balance de esta edición refleja que el Panamá Black Weekend continúa fortaleciéndose como una iniciativa capaz de movilizar consumidores, estimular las ventas, atraer visitantes, promover el turismo de compras y generar actividad en distintos sectores de la economía.

La articulación entre APACECOM, los centros comerciales, PROMTUR y los diferentes aliados públicos y privados permitió ampliar significativamente el alcance de la campaña y proyectar a Panamá internacionalmente.

El siguiente paso será continuar fortaleciendo la medición de los resultados mediante información de tráfico, comportamiento comercial, procedencia de visitantes y, en la medida en que esté disponible, información transaccional y otros indicadores que permitan dimensionar cada vez con mayor precisión el impacto económico generado.

Panamá Black Weekend 2026 cierra con un balance favorable: mayor tráfico, crecimiento reportado en ventas, presencia de turistas internacionales, movilización del consumidor local, una plataforma promocional que trasciende a los centros comerciales para beneficiar a los comercios y a una cadena de valor mucho más amplia.

Más que tres días de descuentos, Panamá Black Weekend se consolida como una plataforma de comercio, turismo y oportunidades para Panamá.