Panamá ante una temporada de alto consumo: pagar también es parte de la experiencia de compra

Ciudad de Panamá, Panamá/Con la llegada de la temporada de compras de fin de año, Panamá entra en uno de los períodos de mayor actividad comercial. Las promociones, el incremento de las transacciones y una mayor afluencia de consumidores vuelven a poner sobre la mesa un aspecto que muchas veces damos por sentado: la experiencia de compra no termina al elegir un producto; también incluye cómo decidimos pagarlo.

Hoy, los consumidores panameños incorporan con mayor naturalidad alternativas digitales en su vida cotidiana. De acuerdo con el Estudio sobre el Estado de la Digitalización y la Inclusión Financiera 2026 de Mastercard, el 81% ya utiliza métodos fintech o digitales.

Esta evolución se observa también en gastos tan cotidianos como ir al supermercado, comer fuera de casa o comprar por internet. El débito, por ejemplo, es utilizado por el 35% de los consumidores panameños para compras de supermercado, por el 31% en restaurantes y cafeterías y por el 29% para compras en línea.

Pero detrás de estas cifras hay algo más importante: las expectativas de las personas están cambiando.

En una temporada en la que buscamos conveniencia, promociones y agilidad, poder elegir cómo pagar se convierte en parte de esa expectativa. Y la confianza acompaña esta evolución: el 87% de los consumidores panameños considera que los pagos digitales protegen su dinero y sus datos.

Sin embargo, todavía existe una brecha entre las preferencias de los consumidores y las opciones que encuentran al momento de pagar. El 62% de los panameños señala que al menos una vez al mes debe recurrir al efectivo cuando preferiría pagar digitalmente, y el 90% quisiera que más comercios aceptaran pagos digitales.

Ahí está uno de los grandes retos que tenemos como ecosistema. La digitalización cobra verdadero valor cuando las personas pueden utilizar el medio de pago que prefieren, donde y cuando lo necesitan. No se trata simplemente de sustituir una forma de pago por otra, sino de ampliar las posibilidades del consumidor.

Desde Mastercard entendemos que avanzar hacia una economía más digital requiere construir esa experiencia de manera conjunta. Por eso trabajamos con instituciones financieras, comercios y gobiernos para ampliar la aceptación y desarrollar soluciones como Contactless, Tap on Phone y Click to Pay, que buscan hacer de los pagos digitales una alternativa cada vez más sencilla, segura y accesible, tanto en establecimientos físicos como en entornos digitales.

La temporada de fin de año nos ofrece una imagen especialmente clara de cómo están evolucionando los hábitos de consumo en Panamá. En momentos de mayor actividad comercial, contar con distintas alternativas para pagar deja de ser solamente una cuestión de conveniencia y pasa a formar parte de la experiencia que consumidores y comercios esperan.

El futuro de los pagos no consiste en decirle al consumidor cómo debe pagar. Consiste en darle la libertad y la confianza para elegir cómo quiere hacerlo.