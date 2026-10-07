El Don de la TV cambió el coreano de PSY por el estilo de Aterciopelados en una nueva transformación del octavo show de Tu Cara Me Suena.

Ñero volvió a cambiar de identidad para interpretar a Andrea Echeverri, de Aterciopelados, con “Baracunatana” en el octavo show de Tu Cara Me Suena 2026.

Después del baile y la energía de PSY, el nuevo reto exigía encontrar otra voz, otra forma de moverse y el ritmo de una letra que no daba mucho espacio para distraerse. El Don de la TV asumió el personaje en una presentación llena de personalidad.