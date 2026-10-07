Ñero se convierte en Andrea Echeverri y canta “Baracunatana”
El Don de la TV cambió el coreano de PSY por el estilo de Aterciopelados en una nueva transformación del octavo show de Tu Cara Me Suena.
Ñero volvió a cambiar de identidad para interpretar a Andrea Echeverri, de Aterciopelados, con “Baracunatana” en el octavo show de Tu Cara Me Suena 2026.
Después del baile y la energía de PSY, el nuevo reto exigía encontrar otra voz, otra forma de moverse y el ritmo de una letra que no daba mucho espacio para distraerse. El Don de la TV asumió el personaje en una presentación llena de personalidad.