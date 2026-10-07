La dueña del swing enfrentó una transformación especial, inspirada en una artista a la que admira y quería honrar sobre el escenario.

Yamilka Pitre se convirtió en Lauryn Hill para interpretar “Killing Me Softly” en el octavo show de Tu Cara Me Suena 2026.

La participante expresó que es admiradora de la artista y que esta presentación le despertaba mucha nostalgia. Esa conexión personal acompañó un reto centrado en la voz, el fraseo y la manera de transmitir la canción.

La dueña del swing volvió a cambiar de registro y encontró otra oportunidad para mostrar sus recursos como intérprete, esta vez desde un personaje que tiene un significado especial para ella.