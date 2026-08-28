Céline Dion llega a Francia para sus conciertos de vuelta a los escenarios

La artista de 58 años anunció en marzo que dará 16 conciertos en París, en septiembre y octubre, tras más de seis años alejada del público por problemas de salud. En mayo, están previstas otras 10 fechas.

París, Francia/La cantante canadiense Céline Dion llegó este viernes a París, unas dos semanas antes de los conciertos con los que regresa a los escenarios tras un lustro de ausencia, constató AFP delante del hotel donde se hospedará durante este tiempo.

La estrella se dirigió al Royal Monceau, un hotel de lujo cerca de los Campos Elíseos, donde una multitud la esperaba al grito de "¡Céline, te queremos!".

"Siempre me he sentido apoyada desde el primer día y es una historia que continúa", declaró a BFMTV en referencia al fuerte vínculo que la une a Francia desde el inicio de su carrera, en los años 1980.

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"Es verdad que es mi segundo hogar, agradezco que estén aquí, muchas gracias", dijo con gafas de sol negras y gabardina.

La artista de 58 años anunció en marzo que dará 16 conciertos en París, en septiembre y octubre, tras más de seis años alejada del público por problemas de salud. En mayo, están previstas otras 10 fechas.

Desde 2022, lucha contra el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica incurable que conlleva rigidez muscular y dolorosos espasmos.

Pese a sus dificultades, la cantante sorprendió al mundo con su actuación durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, en julio de 2024: desde la Torre Eiffel interpretó el "Himno al amor" de Édith Piaf.