Ben Affleck recrea el llanto de Mía Colucci y conquista a los fans de Rebelde

Los gestos de Affleck, unidos mediante la edición al llanto de la protagonista de Rebelde, bastaron para despertar la atención de los fans y convertir el montaje en un fenómeno viral.

Ben Affleck se convirtió en protagonista de una conversación entre los seguidores de Rebeldedespués de que un video comparara sus gestos con una de las escenas más recordadas de Mía Colucci, el personaje interpretado por Anahí en la telenovela mexicana. El montaje conectó a la estrella de Hollywood con una referencia de la televisión juvenil latinoamericana y despertó comentarios entre quienes reconocieron la escena.

La publicación fue compartida en redes sociales y combina imágenes del actor durante una entrevista para Netflix con un fragmento de la producción en el que Mía aparece llorando mientras habla por teléfono. La edición alterna las expresiones de Affleck con las de la protagonista y crea una comparación humorística que convirtió al actor en el inesperado doble de uno de los personajes más reconocibles de la ficción.

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El video se publicó el 8 de octubre y circuló entre usuarios que celebraron la mezcla de dos universos distintos: el cine estadounidense y el melodrama juvenil mexicano. La cuenta acompañó la secuencia con una pregunta dirigida a los seguidores de Anahí: “OK PERO ALGUIEN YA LE DIJO A ANY QUE BEN AFFLECK RECREÓ UNA ESCENA ICÓNICA DE MIA COLUCCI?!!! @Anahi”. El mensaje impulsó la conversación y llamó la atención sobre la semejanza entre ambos momentos.

La secuencia original muestra a Mía llorando por teléfono, una escena dramática que sigue siendo reconocible para los seguidores de la telenovela.

Las respuestas reflejaron el entusiasmo de los fans por esta conexión inesperada. Algunos celebraron que una figura de Hollywood terminara asociada con una escena reconocible de la cultura pop mexicana. Otros aprovecharon el momento para comentar el español de Affleck, un aspecto que ha llamado la atención durante entrevistas. Entre las bromas también surgieron comparaciones con Jennifer Lopez, su expareja, en relación con el dominio del idioma.

La relación del actor con el español se remonta a su adolescencia. Affleck vivió aproximadamente un año en México cuando era joven, una experiencia que contribuyó a su aprendizaje del idioma. Ese antecedente volvió a aparecer en redes, donde los usuarios relacionaron su capacidad para expresarse en español con sus entrevistas y actividades promocionales.

La viralidad también muestra la permanencia de Rebelde en la cultura digital. Estrenada a comienzos de los años 2000, la telenovela convirtió a sus protagonistas en referentes generacionales y dio paso a RBD, grupo que amplió su alcance por América Latina y otros mercados. Más de dos décadas después, sus escenas siguen circulando en memes y videos.

Mía Colucci es uno de los personajes más asociados con Anahí. Su personalidad, sus conflictos amorosos y su estilo visual la hicieron reconocible mucho después del final de la serie. Por eso, una comparación breve con un actor de alcance internacional bastó para reactivar el recuerdo y sumar a Affleck a una conversación nacida del humor y la nostalgia.

El video no demuestra que Affleck sea seguidor de Rebelde ni que planeara imitar la escena completa. La publicación une fragmentos de una entrevista y de la telenovela para crear una semejanza visual. La reacción se concentra en la edición y en la familiaridad del público con el personaje de Anahí, no en una declaración del actor sobre la producción.

La escena volvió a poner a Mía Colucci en el centro de las conversaciones digitales y mostró cómo una referencia televisiva cruza fronteras y generaciones.