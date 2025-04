Ben Affleck rompe con el cine de superhéroes: “Batman casi me destruye”

Tras años de especulaciones sobre su relación con el universo de DC, el actor y director ha sido contundente: su paso como Batman fue, en sus palabras, una “experiencia insoportable” que no desea repetir.

En una reciente entrevista para GQ, Affleck recordó sin nostalgia su incursión en el género. “Hay varias razones por las que fue una experiencia realmente atroz”, confesó. “Y no todas tienen que ver con la simple dinámica de estar en una película de superhéroes o algo así. No estoy interesado en volver a ese género, no por esa mala experiencia, sino simplemente porque he perdido el interés en lo que me atraía de él en un principio”.

El actor, que debutó como el Caballero Oscuro en Batman v Superman: El origen de la justicia (2016) y repitió el papel en La Liga de la Justicia (2017 y 2021), reconoció que su propio estado emocional afectó la experiencia. “Parte de mi mala experiencia se debió a lo que yo mismo estaba llevando al set todos los días. No estaba trayendo mucha energía positiva a la ecuación. No causé problemas, pero iba, hacía mi trabajo y me iba a casa. Pero uno tiene que hacer algo más que eso”, explicó.

Aunque Affleck valoró algunas facetas creativas de su interpretación, como el enfoque en un Bruce Wayne “mayor, roto y dañado”, admite que el tono sombrío de las películas alejó al público más joven. “Lo que ocurrió fue que empezó a volverse demasiado adulta para una gran parte del público”, relató en GQ. “Incluso mi propio hijo, en ese momento, estaba demasiado asustado para ver la película. Y cuando me di cuenta de eso, dije: ‘Oh, mierda, tenemos un problema’”.

Esta desconexión también evidenció una fractura interna entre las visiones de los directores y las del estudio. “Por un lado, tenías a un director que quería seguir ese camino y, por el otro, un estudio que quería recuperar al público más joven. Y cuando tienes dos partes queriendo hacer algo completamente diferente, es una receta para el desastre”, resumió.

Lo que Affleck vivió detrás de cámaras fue aún más complejo. En marzo de 2023, durante una entrevista con The Hollywood Reporter, el actor fue más allá en su diagnóstico. “Fue la peor experiencia que he visto en un negocio que ya está lleno de experiencias horribles. Me rompió el corazón”, confesó.

Sus problemas no se limitaron a lo creativo. En diálogo con el New York Times, recordó cómo el rodaje de La Liga de la Justicia exacerbó su lucha contra el alcoholismo. “Estaba de vuelta en el hotel y pensaba: ‘Es esto o saltar por la ventana’. No era la vida que quería. Mis hijos no estaban allí. Me sentía miserable”, recordó sobre aquellos días oscuros.

Aunque en un momento estuvo cerca de dirigir y protagonizar su propia versión de The Batman, Affleck finalmente se retiró del proyecto. Un consejo cercano lo ayudó a tomar la difícil decisión. “Le mostré el guion a alguien y me dijo: ‘Creo que el guion es bueno, pero también creo que si haces esto, vas a beber hasta morir’”, relató.

Hoy, Ben Affleck canaliza sus energías en Artists Equity, la productora que fundó junto a Matt Damon, buscando crear entornos de trabajo más saludables y creativos. “Quiero reunir equipos de cineastas, elenco y un estudio que esté alineado, donde precisamente ese tipo de desajustes no ocurran y se tenga una experiencia de trabajo mucho mejor”, explicó a GQ.