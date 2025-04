Incels: la peligrosa subcultura de odio que refleja la serie 'Adolescencia' de Netflix

Esta comunidad, formada por hombres que se autodenominan “célibes involuntarios” (del inglés involuntary celibates), alimenta discursos de misoginia y, en los casos más extremos, ha derivado en actos de violencia.

El término incel fue acuñado en los años 90 por una joven canadiense conocida como Alana, quien creó un blog llamado “El proyecto de celibato involuntario de Alana”. En sus inicios, era un espacio para compartir experiencias de soledad y aislamiento. Pero, con el tiempo y el auge de las redes sociales, estos foros evolucionaron hacia focos de resentimiento y odio.

La serie refleja este mundo a través de la historia de Jamie Miller, un adolescente británico de 13 años arrestado tras la muerte de una compañera. Temas como “la regla del 80-20”, que sostiene que el 80% de las mujeres se sienten atraídas solo por el 20% de los hombres, y el concepto de la “píldora negra”, una creencia fatalista que culpa al feminismo de los fracasos personales, son explorados de forma cruda.

La realidad detrás de los foros incel es preocupante. En sitios como Reddit y 4chan, los participantes culpan a las mujeres de sus fracasos amorosos, generalizándolas como “avaras, promiscuas y manipuladoras”. Además, insultan a los llamados “Chads” y “Staceys”, hombres y mujeres atractivos, a quienes consideran responsables de su aislamiento social.

Este pensamiento ha tenido consecuencias graves. Jake Davison, seguidor de estas ideas, mató a cinco personas en Inglaterra en 2021. Elliot Rodger, idolatrado en estos círculos, asesinó a seis personas en California en 2014 antes de suicidarse. “Las mujeres no querían acostarse conmigo”, dijo en un video grabado antes de la masacre.

En Toronto, en 2018, Alek Minassian embistió con su camioneta a peatones, matando a diez personas. Días antes, había escrito en Facebook: “¡La ‘Rebelión Incel’ ya ha comenzado!”.

Florence Keen, investigadora del Centro Internacional para el Estudio de la Radicalización del King’s College de Londres, advierte que, aunque no todos los incels son violentos, el rechazo hacia las mujeres es una constante. “La salvedad que siempre hago es que no podemos decir que toda la subcultura incel sea violenta”, señaló a la BBC. Sin embargo, los mensajes de agravio y misoginia dominan los foros.

Liam, un joven entrevistado por la BBC, confesó el impacto de sumergirse en esos espacios: “De alguna manera parece que odio a las mujeres. Intento que no sea así, pero me pasa a veces que hablo y digo cosas que realmente no debería decir sólo porque he estado viendo estos foros”, dijo.

Tras el atentado de Davison, el Reino Unido evaluó catalogar a los grupos incel como organizaciones terroristas. Sin embargo, una investigación de la Universidad de Swansea propuso otra aproximación: tratarlo como un problema de salud mental.

“Si queremos romper el ciclo, necesitamos brindarles apoyo de salud mental, porque si no se preocupan por sí mismos, no se preocuparán por los demás”, explicó el psiquiatra Andrew Thomas. Según el experto, estos jóvenes suelen sobrestimar el atractivo físico y el poder adquisitivo de los demás, subestimando cualidades como la amabilidad, el humor y la lealtad.

El exincel Jack Peterson es uno de los pocos que ha logrado abandonar esta peligrosa ideología. Tras años difundiendo las ideas incel a través de podcasts, cambió su visión. “Me di cuenta de que no puedo estar en un foro todo el día, hablando de cuán miserable me siento y haciendo podcasts sobre eso. Tenía que hacer un cambio”, confesó.

Peterson, ahora crítico de los foros incel, insiste en la importancia de modificar la actitud: “Si proyectas amor en el mundo, lo recibirás de regreso. Si eres negativo hacia las mujeres, ellas nunca querrán tener una relación contigo”, afirmó en una entrevista con la BBC.