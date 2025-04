Explota la tendencia de mujeres mayores con hombres jóvenes impulsada por el cine

El amor no tiene edad; un lema creciente entre la Generación Z.

Durante años, la narrativa predominante en torno a las relaciones amorosas giraba en torno al modelo tradicional: hombres mayores con mujeres más jóvenes. Pero ese guion está cambiando. Hoy, cada vez más mujeres mayores están rompiendo el molde y eligiendo parejas significativamente más jóvenes. Y no lo hacen en silencio. El cine, las aplicaciones de citas y los cambios culturales están amplificando este fenómeno y desafiando estigmas que alguna vez parecían inamovibles.

La reciente película Babygirl, protagonizada por Nicole Kidman y Harris Dickinson, es solo la punta del iceberg en una creciente representación mediática de estas dinámicas. The Idea of You (Anne Hathaway y Nicholas Galitzine) y A Family Affair (de nuevo Kidman, esta vez con Zac Efron) también abordan la atracción entre mujeres maduras y hombres jóvenes, llevando estas historias de lo marginal a lo mainstream.

La antropóloga médica Theresa MacPhail no solo investiga esta tendencia, también la vive. Profesora en el Instituto Stevens de Nueva York, MacPhail ha visto cómo, en la última década, la cantidad de hombres mucho más jóvenes que la contactan en aplicaciones como Tinder o Hinge ha aumentado notoriamente. “Soy una gran defensora de dejar que la gente haga lo que le funciona, incluso si no es lo que yo elegiría para mí”, afirma.

La evidencia respalda su experiencia. Un estudio de la marca de juguetes sexuales Lelo mostró que el 83% de los encuestados amplió su rango de edad en apps de citas en el último año. En Bumble, otra de las plataformas líderes, también se ha notado un crecimiento en la apertura hacia relaciones intergeneracionales.

Te puede interesar: ¡Cuidado! Este hábito nocturno común aumenta el riesgo de depresión y ansiedad hasta en un 40 %

Te puede interesar: Alec Baldwin revela su radical transformación física con una dieta que lo cambió todo

Desde la perspectiva masculina, hay una fascinación que va más allá de lo superficial. Tom, un usuario de Bumble de 28 años, lo explica así: “Son más expresivas, comunicadoras y saben lo que buscan en la vida”, dice sobre las mujeres mayores. Otros destacan que les atrae la madurez emocional, la experiencia sexual y la claridad con la que manejan los vínculos.

MacPhail cree que incluso el consumo de pornografía ha influido en este fenómeno. “Los hombres jóvenes han estado expuestos a contenidos en los que figuras como ‘madrastras’ o ‘maestras’ son retratadas como atractivas, lo que refuerza la idea de que una mujer mayor tiene más conocimientos y puede ofrecer una experiencia diferente”, analiza.

Pero esto no es unidireccional. Si bien muchas mujeres aún buscan estabilidad en hombres mayores, no siempre se trata de dinero. Hayley, de 34 años, encontró en hombres de hasta 55 una mayor claridad emocional: “Suelen ofrecer más estabilidad y confianza”, explica.

Emma, también de 34, no ha tenido una relación con un hombre menor, pero no le es ajena la tendencia. “Tres de mis amigos cercanos conocieron a sus parejas jóvenes de forma orgánica, mientras que otra ajustó su configuración en las aplicaciones de citas para incluir a hombres más jóvenes después de ver que funcionaba bien para otras personas”, cuenta.

Los datos respaldan este giro generacional. Según un estudio de la app Flirtini, el 52% de los hombres de la Generación Z está dispuesto a salir con mujeres entre 4 y 10 años (o más) mayores que ellos. Entre los millennials, solo el 9% lo considera, y en la Generación X masculina, la cifra apenas alcanza el 1%. Curiosamente, las mujeres de la Generación X, entre los 45 y 60 años, son las más abiertas a salir con parejas mucho menores: el 34% lo haría, frente al 10% de las millennials y 0% de la Generación Z femenina.

A medida que el juicio social pierde fuerza, crece la aceptación de estas relaciones. Pero el estigma aún no desaparece del todo. Kate Moyle, terapeuta psicosexual, recomienda centrarse en el vínculo y no en la opinión ajena: “Las opiniones externas pueden afectar las relaciones, pero lo importante es lo que sienten los involucrados”, afirma.