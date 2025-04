Alec Baldwin revela su radical transformación física con una dieta que lo cambió todo

Con 67 años, Alec Baldwin rememoró el exigente régimen alimenticio que adoptó hace más de una década y que le permitió perder más de 10 kilos. “No comí pasta, ni papas, ni dulces, ni azúcar. Perdí probablemente 25 libras (11 kilos). Me ves en la película y luzco estilizado, comparativamente hablando, pero tenía salsa de barbacoa en mi cabello”, relató entre risas, recordando los momentos caóticos en el set.

La conversación, que tuvo lugar mientras hacía yoga junto a su esposa Hilaria Baldwin, también tocó la evolución de su relación con el ejercicio. El actor explicó que su actividad física disminuyó considerablemente cuando su carrera y su familia comenzaron a crecer al mismo tiempo. “Solía ser muy activo y practicar deportes hasta los 40 años, pero mi carrera despegó justo cuando comenzaba una familia”, confesó.

Hilaria, instructora de yoga y 26 años menor que él, intervino con honestidad: “Simplemente no es lo suyo. Es solo que él es un chico de teatro y yo soy deportista”, dijo, haciendo referencia a los esfuerzos ocasionales de su esposo por seguirle el ritmo. “Ha tomado un par de clases de yoga e intentado correr conmigo durante los últimos 13 años”, recordó entre sonrisas.

Pero más allá del estado físico, Baldwin también habló abiertamente sobre el profundo impacto emocional que tuvo el trágico accidente en el set de Rust en octubre de 2021, cuando un arma de utilería se disparó accidentalmente y causó la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins. “Afectó mucho mi salud. No era así antes. Me dolía la cadera, todo me dolía, me faltaba energía… esto me drenó y por eso, dentro de un año, quiero concentrarme mucho en mi salud y que eso sea muy diferente”, aseguró con tono serio.

Hilaria, por su parte, reconoció un cambio reciente en su pareja: “Te veo más en el gimnasio, más tranquilo”, dijo, aunque admitió que la recuperación emocional no tiene un calendario fijo. “Nos tomará mucho tiempo dejar que esto se asiente y aprender a vivir de nuevo”, agregó.

La tragedia en el set de Rust no solo afectó la salud de Baldwin, sino que desató una larga batalla judicial. El actor presentó una demanda civil en el Tribunal de Distrito del Condado de Santa Fe, en Nuevo México, contra fiscales e investigadores involucrados en el caso, alegando manipulación de pruebas, difamación y violación de derechos civiles.

“Los acusados buscaron en todo momento a Baldwin como chivo expiatorio de los actos y omisiones de otros, sin tener en cuenta las pruebas o la ley”, afirma el documento legal. La demanda apunta directamente a la fiscal especial Kari Morrissey, la fiscal del distrito Mary Carmack-Altwies, varios investigadores de la oficina del sheriff y la junta de comisionados del condado.

La acción legal llegó después de que la jueza Mary Marlowe Sommer desestimara los cargos de homicidio involuntario contra Baldwin el 12 de julio de 2023, señalando que la Fiscalía ocultó pruebas claves para la defensa. El fallo fue categórico: el caso quedó sobreseído “con prejuicio”, lo que impide que el actor sea juzgado nuevamente por los mismos hechos.

Ahora, con un enfoque renovado en su salud física y mental, Alec Baldwin parece decidido a cerrar un capítulo doloroso en su vida. La transformación corporal que una vez hizo por un personaje, hoy representa para él una necesidad vital. Entre yoga, gimnasio y el apoyo de su familia, el actor busca reconstruirse en todos los sentidos.