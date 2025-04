Denzel Washington reveló cuál es el disco que marcó un antes y un después en su vida

Denzel Washington no suele hablar mucho de sus gustos personales. Reservado, sobrio y directo, el aclamado actor ha construido una carrera legendaria evitando la sobreexposición, incluso cuando el mundo insiste en ponerlo bajo los reflectores. Sin embargo, hubo una excepción que dejó ver una faceta íntima: su conexión emocional con un álbum que definió una época y que, para él, dejó una marca imborrable.

En una entrevista con Grantland, realizada en 2012, Washington respondió sin rodeos a una pregunta sobre qué música había influido en su vida. No fue una lista extensa, ni una reflexión elaborada. Bastó una frase: “What’s Going On”, de Marvin Gaye.

Aunque aclaró que el disco no cambió su vida de forma trascendental, sí reconoció el impacto profundo que tuvo al escucharlo por primera vez. Especialmente, recordó la imagen de la portada: Marvin Gaye bajo la lluvia, con una chaqueta Nehru y el cuello levantado. Un símbolo de introspección y rebeldía silenciosa que lo acompañó durante años.

Esa portada, dijo, lo acompañó tanto como la música misma: una mezcla de lirismo, política y humanidad que aún resuena con fuerza. Para Washington, What’s Going On no fue solo un disco: fue una ventana al mundo.

Lanzado en 1971, What’s Going On fue mucho más que un cambio de estilo para Marvin Gaye: fue una declaración artística y política que desbordó los límites de Motown. En lugar de seguir las fórmulas del pop romántico, Gaye apostó por una obra conceptual cargada de crítica social, sensibilidad espiritual y profundidad emocional.

Inspirado por el dolor de la guerra de Vietnam, la brutalidad policial, la pobreza, el racismo y la pérdida de su amiga Tammi Terrell, Gaye se sumergió en un proceso creativo que transformó el dolor personal en arte colectivo. El resultado fue un disco que hablaba del mundo como pocos lo habían hecho en la música popular.

La América de principios de los 70 estaba marcada por el descontento social, las protestas por los derechos civiles y la indignación frente a la guerra. What’s Going On capturó ese malestar generacional, pero lo hizo con una elegancia sonora que lo elevó por encima de la denuncia común.

Para Denzel Washington, que creció en medio de esa época convulsa, el álbum de Gaye fue una especie de brújula emocional. Aunque jamás se dedicó a la música, sí entendió el arte como una herramienta de transformación. Y en What’s Going On encontró una narrativa que lo acompañaría en sus propios viajes creativos.