Elon Musk y su dinastía: 14 hijos, cuatro mujeres y una vida familiar fuera de órbita

La historia personal del magnate no es menos extraordinaria que sus ambiciones empresariales.

Mientras dirige empresas que buscan colonizar Marte o revolucionar el transporte terrestre, el magnate Elon Musk también ha estado construyendo, deliberadamente o no, un linaje que ya suma 14 hijos con cuatro mujeres distintas, sin contar los rumores y las dudas que aún flotan sobre la paternidad más reciente.

“No sé si el niño es mío o no, pero no me opongo a averiguarlo”, escribió Musk el 31 de marzo en X, refiriéndose al bebé de Ashley St. Clair, una influencer conservadora con la que habría tenido un romance fugaz. La declaración surgió en medio de acusaciones de St. Clair, quien afirmó que Musk había recortado en un 60 % la manutención económica para su hija. A pesar de las dudas, Musk ya ha desembolsado $2.5 millones y continúa enviando $500,000 anuales.

“Tengo la intención de permitir que nuestra hija crezca en un entorno normal y seguro”, expresó St. Clair al solicitar la custodia exclusiva en febrero. “Por ello, solicito a los medios de comunicación que respeten la privacidad de nuestra hija y se abstengan de realizar reportajes invasivos”.

Pero el bebé de St. Clair no es el más reciente. Shivon Zilis, ejecutiva de Neuralink y experta en inteligencia artificial, reveló en febrero de 2025 el nacimiento de su cuarto hijo con Musk: Seldon Lycurgus, quien se suma a los gemelos Strider y Azure (2021) y a Arcadia (2024).

“Es un gigante, con un corazón de oro. Lo queremos muchísimo”, escribió Zilis. Musk respondió con un emoji de corazón. La pareja, aunque discreta, parece compartir una afinidad más allá de lo laboral.

A lo largo de los años, la lista de madres de los hijos de Musk se ha ido diversificando. Justine Wilson, su primera esposa, tuvo seis hijos con él. El primero, Nevada Alexander, murió a los 10 semanas víctima del síndrome de muerte súbita del lactante. Luego llegaron los gemelos Vivian Jenna Wilson y Griffin, y los trillizos Kai, Saxon y Damian, todos mediante fecundación in vitro.

Vivian, sin embargo, se ha distanciado totalmente de su padre. En 2022 solicitó cambiar su nombre legal, afirmando: “Ya no vivo con mi padre biológico ni deseo estar relacionada con él de ninguna manera”. Más tarde, en entrevista con Teen Vogue, fue categórica: “Es un niño patético. ¿Por qué debería tenerle miedo? ¿Porque es rico? Me importa un bledo cuánto dinero tenga la gente”.

Musk, por su parte, ha declarado en repetidas ocasiones sentirse “devastado” por la pérdida de la relación con su hija. “Básicamente, perdí a mi hijo”, dijo en 2024 al psicólogo Jordan Peterson, usando su nombre de nacimiento.

Su siguiente relación pública fue con la actriz Talulah Riley, con quien se casó, se divorció, volvió a casarse y volvió a divorciarse. “Todo sucedió muy rápido”, dijo Riley en una entrevista, y en 2024 contrajo matrimonio con el actor Thomas Brodie-Sangster.

Posteriormente, Musk tuvo una intensa relación con la cantante Grimes (Claire Boucher), con quien comparte tres hijos: X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl y Techno Mechanicus. Grimes explicó el significado del primer nombre: “X, la variable desconocida; Æ, mi ortografía élfica de Ai (amor o inteligencia artificial); A-12, precursor del SR-17, nuestra aeronave favorita”.

Grimes ha vivido una dura batalla legal por la custodia. “Pasé un año encerrada en una batalla en un estado con terribles derechos de madre”, publicó en 2024. “Luchaba y me distanciaba del amor de mi vida mientras se volvía irreconocible para mí”.

Elon Musk ha dejado claro que ve en la reproducción un deber existencial. “Hago todo lo posible para ayudar a solucionar la crisis de subpoblación”, escribió en 2022. “Una tasa de natalidad en caída es, con diferencia, el mayor peligro que enfrenta la civilización”.

Esa convicción lo ha llevado a formar una familia tan numerosa como dispersa, con vínculos complejos y a menudo conflictivos. Entre nombres que parecen salidos de novelas de ciencia ficción y disputas legales por la custodia, el imperio familiar de Musk parece tan caótico como sus sueños de colonizar otros planetas.

Madres de los hijos de Elon Musk:

Justine Wilson – Primera esposa y madre de seis hijos: Nevada (fallecido), los gemelos Griffin y Vivian, y los trillizos Kai, Saxon y Damian. Grimes (Claire Boucher) – Expareja y madre de tres hijos: X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl y Techno Mechanicus (“Tau”). Shivon Zilis – Directiva de Neuralink y madre de cuatro hijos: los gemelos Strider y Azure, Arcadia, y Seldon Lycurgus. Ashley St. Clair – Influencer conservadora que afirma ser madre de una hija con Elon Musk (paternidad aún no confirmada por él, aunque ha dado apoyo económico).

Otras mujeres en la vida de Elon Musk: