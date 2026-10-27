'El exorcista': Ellen Burstyn lanza un mensaje contundente sobre las nuevas películas

Las declaraciones de Ellen Burstyn vuelven a poner sobre la mesa el debate sobre la continuidad de una historia emblemática del terror y la decisión de Hollywood de seguir explorando sus posibilidades narrativas más de cinco décadas después de su estreno.

La actriz Ellen Burstyn, recordada por interpretar a Chris MacNeil, la madre de Regan en la película original de El exorcista, manifestó su cansancio ante la producción de nuevas entregas de la franquicia de terror. A sus 93 años, la intérprete expresó su desacuerdo con la continuidad de una saga que marcó su carrera y que se prepara para regresar a los cines con una historia diferente, protagonizada por Scarlett Johansson y dirigida por Mike Flanagan.

Durante una entrevista con la revista Variety, publicada el 22 de octubre, Burstyn fue consultada sobre la próxima película del universo cinematográfico. Su respuesta dejó clara su postura frente a la expansión de la historia que comenzó en 1973. “¿No hay ya suficiente con todo lo de El exorcista? Ya basta”, declaró la actriz, en referencia a la nueva producción prevista para marzo de 2027.

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La cinta llevará por título El exorcista: Mártires (The Exorcist: Martyrs) y estará escrita y dirigida por Mike Flanagan, cineasta conocido por su trabajo en producciones de terror como La maldición de Hill House y Doctor Sueño. La película contará con Scarlett Johansson como protagonista y presentará una trama que combinará elementos de investigación criminal con acontecimientos sobrenaturales.

La reacción de Burstyn resulta significativa por su vínculo con la historia original. En la película dirigida por William Friedkin, estrenada en 1973, interpretó a Chris MacNeil, una actriz que busca ayuda para su hija Regan, encarnada por Linda Blair, después de que la adolescente comienza a experimentar comportamientos asociados con una supuesta posesión demoníaca.

La interpretación de Burstyn le valió una nominación al Premio Óscar a mejor actriz, mientras que la producción obtuvo dos estatuillas de la Academia, por mejor guion adaptado y mejor sonido. Con el paso de los años, la película se consolidó como una referencia fundamental del cine de terror y dio origen a distintas secuelas, precuelas y adaptaciones televisivas.

Aunque la franquicia continuó desarrollándose durante décadas, Burstyn permaneció alejada de ella durante aproximadamente medio siglo. Su regreso ocurrió en 2023 con El exorcista: Creyente, dirigida por David Gordon Green y producida por Universal Pictures y Blumhouse. La película pretendía inaugurar una nueva trilogía, pero la recepción crítica desfavorable modificó los planes del estudio.

La actriz tampoco aceptó inmediatamente volver a interpretar a Chris MacNeil. Green recordó que, cuando le propuso participar en la producción, recibió una respuesta negativa. “Al principio, era muy escéptica. Su respuesta inmediata fue: ‘Ni hablar’”, contó el director en declaraciones a A.frame. Tras varias conversaciones sobre el enfoque de la historia y el tratamiento del personaje, Burstyn finalmente accedió a formar parte del proyecto.

Los resultados comerciales de El exorcista: Creyente tampoco cumplieron las expectativas asociadas a la operación de Universal, que había pagado 400 millones de dólares por los derechos de la franquicia. La película recaudó aproximadamente 137 millones de dólares en taquilla, y el estudio descartó los planes originales para completar la trilogía. En su lugar, decidió desarrollar otra historia dentro del mismo universo.

La postura actual de Burstyn recuerda la distancia que mantuvo Friedkin frente a la prolongación de su obra. El director de la película original no participó en las secuelas posteriores y expresó su desinterés por convertir la historia en una franquicia de larga duración.

La saga, sin embargo, siguió creciendo con títulos como El exorcista II: El hereje, de 1977; El exorcista III, de 1990; El exorcista: El comienzo, de 2004, y Dominion: Precuela de El exorcista, estrenada en 2005. La recepción de esas producciones fue desigual y ninguna reprodujo el impacto cultural de la cinta original.

La próxima entrega seguirá a Julie Miller, personaje interpretado por Johansson, una detective de homicidios de Nueva York y madre soltera. La investigación comienza tras la captura de un asesino en serie cuyos crímenes recrean el martirio de santos católicos. Sin embargo, la ejecución del criminal desencadena acontecimientos inesperados que conducen la historia hacia el terreno sobrenatural.

Con el estreno de El exorcista: Mártires previsto para marzo de 2027, la franquicia se prepara para una nueva etapa.