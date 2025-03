Leonardo DiCaprio y Vittoria Ceretti: la modelo rompe el silencio sobre su relación y las etiquetas en Hollywood

En una reciente entrevista con Vogue Francia, la joven de 26 años compartió su perspectiva sobre la atención mediática que ha recibido desde que comenzó su romance con el actor y cómo lidia con las etiquetas que le han impuesto.

Estar en una relación con una de las estrellas más reconocidas de Hollywood conlleva una inevitable exposición mediática, algo que Vittoria Ceretti ha experimentado de primera mano. Sin embargo, su enfoque es claro: centrarse en la relación y no en el pasado del actor Leonardo DiCaprio.

“Es algo que se aprende”, expresó en la entrevista publicada el 24 de marzo. “Si lo que estás experimentando es real, si saben que se aman, entonces no hay razón para alarmarse. Porque el amor protege y da confianza”.

A pesar de su exitosa carrera en la industria de la moda, Ceretti admite que su nombre ha cobrado mayor notoriedad debido a su relación con DiCaprio, de 50 años. Para ella, el reto más grande ha sido enfrentar la etiqueta de ser “la novia de”, una situación que considera injusta.

Te puede interesar: Avenida Shakira | Barranquilla rinde homenaje a la artista con nuevo nombre en emblemática calle

Te puede interesar: Miley Cyrus enfrentará juicio por presunto plagio de 'Flowers' tras fallo judicial en su contra

“En cuanto empiezas una relación con alguien que tiene más seguidores que tú, te conviertes en la ‘novia de’, o, mejor dicho, en el ‘novio de’”, explicó. “Y eso puede ser extremadamente molesto. De repente, la gente habla de ti como la novia de fulano que era el ex de fulano”.

Ceretti dejó claro que no quiere ser definida únicamente por su vida amorosa, sino por su propio talento y trayectoria. “No es agradable pensar que no puedes amar a quien quieras por las etiquetas que la gente quiere ponerte”, añadió.

Aunque la pareja ha optado por mantener su relación alejada del ojo público, Ceretti compartió un pequeño detalle sobre cómo conoció a DiCaprio. “Nos conocimos en Milán”, reveló, aunque prefirió no ahondar en más detalles sobre ese primer encuentro.

La modelo también confesó ser admiradora del trabajo del actor y, en particular, de una de sus películas más emblemáticas: Titanic. La icónica cinta de 1997 se estrenó un año antes de su nacimiento, pero eso no le impidió reconocer su impacto en la historia del cine. “¿Quién no la ha visto? ¿O no le ha gustado?”, dijo entusiasmada. “Es una película icónica”.

Leonardo DiCaprio ha sido vinculado sentimentalmente con varias figuras reconocidas, como Gisele Bündchen, Bar Refaeli, Camila Morrone y Gigi Hadid. Sin embargo, su romance con Ceretti parece tomar un rumbo distinto, con una visión más madura y discreta de la relación.

A pesar de la constante especulación sobre su vida amorosa, la modelo deja claro que su prioridad es disfrutar su relación sin que la opinión pública interfiera. Y aunque no reveló demasiados detalles, sus palabras reflejan seguridad y una firme convicción de que el amor debe estar por encima de cualquier etiqueta.