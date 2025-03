Avenida Shakira | Barranquilla rinde homenaje a la artista con nuevo nombre en emblemática calle

En el marco de un ambicioso proyecto de transformación urbana, la tradicional calle 72 de Barranquilla ha sido oficialmente rebautizada como avenida Shakira, en reconocimiento al legado artístico, cultural y social de la cantante colombiana que ha llevado el nombre de su ciudad natal a los rincones más lejanos del planeta.

El anuncio fue hecho por el alcalde Alejandro Char, quien subrayó que este gesto va mucho más allá de un simple cambio de nomenclatura: “Con una renovación total, le devolveremos el esplendor a esta icónica arteria vial de Barranquilla, que a partir de ahora llevará el nombre de avenida Shakira, en honor a la artista barranquillera más grande de todos los tiempos, quien con su talento ha hecho retumbar el nombre de nuestra ciudad en todo el mundo”, afirmó el mandatario local a través de su cuenta oficial de X.

La respuesta de Shakira no se hizo esperar. La intérprete de Hips Don’t Lie expresó su emoción y gratitud a través de una publicación en Instagram: “Barranquilla, gracias por darme tanto. Por creer en mí, por apoyarme, por ser mi refugio, por inspirarme y por ser mi casa siempre. Estoy en deuda con mi tierra y mi gente por siempre. Te amo, Barranquilla”.

Estas palabras reflejan la profunda conexión emocional que Shakira mantiene con su ciudad natal, a pesar de su residencia en el extranjero y su trayectoria global. A lo largo de los años, la artista ha reiterado en múltiples ocasiones que Barranquilla es parte esencial de su identidad artística y personal.

El renombramiento de la avenida no solo rinde tributo a la música de Shakira, sino también a su labor filantrópica. La fundación Pies Descalzos, creada por la artista, ha sido clave en el desarrollo de proyectos educativos y de bienestar social para niños en situación de vulnerabilidad, especialmente en Colombia. Esta labor solidaria fue uno de los factores que motivó a la Alcaldía a destacar su impacto más allá de los escenarios.

El proyecto de renovación de la ahora avenida Shakira representa una inversión de 20.000 millones de pesos colombianos. Las obras abarcarán un tramo de 3,5 kilómetros, desde la carrera 38 hasta la Vía 40, una de las zonas más transitadas de la ciudad. La intervención, que se ejecutará en dos fases, incluye la ampliación de andenes, creación de zonas verdes, paraderos de buses, parqueaderos longitudinales, y la modernización completa del sistema de alumbrado. También se reemplazarán las redes de acueducto y alcantarillado, con el objetivo de mejorar tanto la movilidad como la calidad del entorno urbano para habitantes y visitantes.

La relación simbiótica entre Shakira y Barranquilla ha quedado patente en numerosos momentos. Desde la escultura en su honor ubicada en el Malecón del Río, que se ha convertido en parada obligatoria para turistas, hasta su participación anónima en la Guacherna del Carnaval, donde se disfrazó para recorrer las calles de su infancia sin ser reconocida, la artista ha demostrado un cariño genuino por su tierra. Uno de los momentos más virales fue cuando, sentada en un bordillo del barrio Boston, se tomó una fotografía que rápidamente dio la vuelta al mundo, consolidando su imagen como una barranquillera orgullosa de sus raíces.

La decisión de darle su nombre a una de las arterias viales más emblemáticas de Barranquilla ha sido celebrada por la ciudadanía. En redes sociales, cientos de mensajes destacaron lo merecido de este homenaje: “Shakira siempre ha llevado con orgullo el nombre de Barranquilla por el mundo. Esto es lo menos que podíamos hacer para agradecerle”, comentó un usuario, según reportó la Alcaldía.

Actualmente, Shakira se encuentra inmersa en su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran, que ha reafirmado su posición como una de las figuras más influyentes de la música latina. No obstante, esta agenda internacional no le impide seguir siendo parte del alma de Barranquilla, ciudad que ahora la inmortaliza con una avenida que llevará su nombre por generaciones.

La transformación de la calle 72 no solo renueva un espacio urbano vital para la ciudad, sino que simboliza el orgullo barranquillero por una de sus hijas más ilustres. Un tributo que celebra no solo su música, sino también su compromiso con la educación, la niñez y su eterno amor por la tierra que la vio crecer.