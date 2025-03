Gwyneth Paltrow confesó su colapso emocional durante la menopausia: insomnio, ansiedad y alcohol

Gwyneth Paltrow, ganadora del Oscar y figura central de la industria del bienestar con su marca Goop, reveló detalles profundamente personales sobre su lucha con la menopausia, marcada por el insomnio, la ansiedad y una dura experiencia emocional que la llevó a refugiarse en el alcohol. En el episodio del 4 de marzo del Goop Podcast, la actriz de 52 años conversó con la ginecóloga Mary Clare Haver, autora del libro The New Menopause, y compartió cómo una crisis ambiental la llevó al límite físico y mental.

“Estoy realmente en el centro de todo esto ahora mismo, así que estoy por todas partes”, expresó Paltrow al describir la intensidad de sus síntomas menopáusicos. Según relató, su situación se agravó durante los incendios forestales que devastaron Los Ángeles en enero de 2025, un evento que tuvo un impacto emocional profundo en su vida. “He estado en un duelo profundo por los incendios”, afirmó. Aunque ella y su esposo, el productor Brad Falchuk, no sufrieron daños materiales, la actriz explicó que “muchos de nuestros amigos cercanos lo han perdido todo”.

En medio de esta crisis, Paltrow confesó: “Cuando los incendios estaban ocurriendo en Los Ángeles, utilicé el alcohol para su propósito”. Durante ese período, consumió bebidas alcohólicas a diario: “Creo que bebí todas las noches”, dijo. Esta decisión, según reveló, alteró radicalmente su equilibrio físico. “Estaba medicándome”, admitió. “Normalmente, en este momento de mi vida, no bebo mucho. Tal vez tome una copa a la semana”. Pero la repetición nocturna del hábito tuvo consecuencias inmediatas: “Mis síntomas estaban completamente fuera de control. Fue la primera vez que realmente percibí una relación de causa y efecto de esa manera”.

La doctora Mary Clare Haver explicó que esta experiencia no es aislada: “Se han dado cuenta espontáneamente de que han reducido su consumo o lo han dejado por completo porque no vale la pena. No se recuperan de la misma manera y el alcohol permanece en el sistema por más tiempo”. La ginecóloga también alertó que el consumo de alcohol puede interrumpir el sueño y aumentar los sofocos, dos de los síntomas más comunes y molestos de la menopausia.

Para Paltrow, el insomnio ha sido uno de los desafíos más difíciles. “Siempre he sido alguien que duerme bien, pero después de la menopausia, pasé por una época particularmente mala”, señaló. Durante esas noches, experimentó episodios intensos de ansiedad nocturna que la dejaron sin descanso. “Simplemente me despertaba y me aplastaba la ansiedad, algo que nunca antes había sentido en mi vida”, afirmó. La actriz describió cómo su mente se llenaba de pensamientos negativos: “Me quedaba en la cama recordando cada error que he cometido, cada sentimiento que he herido, cada mala decisión… y me mantenía despierta hasta seis horas. Era una locura”.

La doctora Haver denominó esta fase como la zona del caos hormonal, propia de la perimenopausia: “Es completamente impredecible y nuestro cerebro odia el caos”. Paltrow reconoció que esta etapa ha sido prolongada y difícil: “Siento que he estado en esto durante años”.

Además de lidiar con estos retos de salud, Gwyneth Paltrow enfrenta importantes cambios personales y familiares. Recientemente, vendió la mansión que adquirió en 2012 junto a su exesposo, el cantante Chris Martin, por 22 millones de dólares, tras haberla listado originalmente por 29,99 millones. Ubicada en Brentwood, uno de los vecindarios más exclusivos de Los Ángeles, la propiedad fue testigo de más de una década de vida familiar, pero la actriz explicó que llegó el momento de dejarla atrás.

Como madre de Apple, de 20 años, y Moses, de 18, ambos ya universitarios, Paltrow atraviesa la transición al nido vacío, una etapa que también ha afectado su estabilidad emocional. “Es como un colapso nervioso, para ser honesta”, confesó durante un evento de Goop, citado por The Hollywood Reporter. “Pensé: ‘Necesito dejar mi trabajo, vender mi casa y mudarme. Todo esto está en un torbellino’”.

Su testimonio expone la complejidad de la menopausia más allá de lo biológico, reflejando cómo los factores externos, como el estrés ambiental, el alcohol y los cambios familiares, pueden profundizar un proceso ya desafiante. La experiencia de Paltrow resuena con muchas mujeres que transitan esta etapa en silencio, enfrentando síntomas que alteran profundamente su calidad de vida. Al compartir su vivencia, la actriz no solo rompe tabúes, sino que ofrece una mirada honesta sobre una realidad que muchas enfrentan, pero pocas se atreven a contar.