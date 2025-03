Así fue la increíble noche en la que Queen creó 'We Will Rock You', el himno que hace vibrar al mundo

En 1977, Queen ya era sinónimo de grandeza musical. Tras el fenómeno de Bohemian Rhapsody y una serie de giras apoteósicas, la banda británica buscaba algo más que entretener: quería crear una conexión real con su público. Fue entonces cuando Brian May, guitarrista y mente brillante detrás de algunos de los mayores éxitos de la agrupación, ideó un himno que no solo se escucharía, sino que se viviría en carne propia. Así nació We Will Rock You, una canción que en pocos minutos encapsula la energía colectiva de millones de personas y que, casi medio siglo después, sigue vigente en cada estadio, concierto y celebración.

La chispa que encendió esta idea se produjo en Bingley Hall, Stafford. Allí, el público sorprendió a Queen entonando a capela el himno futbolístico You’ll Never Walk Alone. “Nos dejó completamente atónitos y conmovidos, fue una experiencia realmente emocional”, recordó May en entrevista con Radio Ux. Ese instante fue revelador para él. Le mostró que el público no quería limitarse a aplaudir al final de cada canción; deseaba ser parte activa del espectáculo.

May se propuso entonces componer una canción que rompiera esa barrera, que diera a la audiencia el poder de formar parte esencial de la interpretación. Así lo explicó a The Wall Street Journal: “Freddie buscaba algo más melódico y grandioso, mientras que yo quería algo más básico, algo que la gente pudiera cantar sin necesidad de instrumentos”.

Ambos artistas trabajaron por separado, pero con el mismo objetivo: componer himnos que se sintieran como cánticos masivos. Mercury creó We Are the Champions, mientras que May dio forma a We Will Rock You. Su apuesta fue simple, pero ingeniosa: dos pisadas, una palmada. Un ritmo que cualquier multitud podía replicar.

La grabación se realizó en los estudios Wessex, una antigua iglesia de Londres. Según relató May, querían que el sonido transmitiera la fuerza de una multitud. “Colocamos varias tablas de madera desordenadas para que sonaran de manera natural cuando las pisábamos. Queríamos que se sintiera como una multitud enorme”, explicó. No hubo batería ni bajo; solo el cuerpo humano marcando el compás.

La letra, compuesta por May, narra tres etapas de la vida de un hombre. El niño que sueña en grande: “Buddy, you’re a boy, make a big noise / Playing in the street, gonna be a big man someday”. El joven decidido a conquistar el mundo: “Buddy, you’re a young man, hard man / Shouting in the street, gonna take on the world someday”. Y el anciano que, derrotado, busca algo de paz: “Buddy, you’re an old man, poor man / Pleading with your eyes, gonna make you some peace someday”. Para May, la canción ilustra “la evolución de alguien que quiere cambiar el mundo, que nunca logra controlar del todo su ira, pero que aprende a vivir con ella”. Y añadió: “El estribillo ‘We will, we will rock you’ es un grito lleno de confianza, pero también un reconocimiento de que el poder individual es limitado”.

El solo de guitarra de May, con su icónica Red Special conectada a un amplificador Vox AC30, aparece solo al final. Fue una elección intencional. “No quería interrumpir la estructura de la canción con un solo en el medio, preferí que llegara después de que el público ya hubiera participado”, señaló. Grabó tres tomas distintas y eligió los mejores fragmentos para la versión definitiva.

El videoclip, grabado en el jardín del baterista Roger Taylor en pleno frío, se hizo en solo tres tomas. En ese momento, la discográfica ni siquiera consideraba lanzar We Will Rock You como sencillo. Pero al publicarse junto con We Are the Champions en octubre de 1977, ambas canciones se volvieron inseparables y triunfaron en todo el mundo. El sencillo alcanzó el número 2 en el Reino Unido y el número 4 en Billboard en Estados Unidos.

Con el tiempo, We Will Rock You se convirtió en un himno planetario.. Se canta en estadios, conciertos, obras de teatro y ceremonias. Su fuerza radica en su sencillez y en su capacidad de reunir a miles de voces en un solo pulso. Brian May lo resume así: “Hoy en día la gente cree que la canción siempre ha existido, que no tiene un autor, y eso es el mayor cumplido que puedo recibir”.