Yailin transformó su rutina de belleza gracias a un inesperado consejo de Rosalía

La cantante dominicana ha acaparado la atención no solo por su música, sino también por sus cambios de imagen , que comparte abiertamente en redes sociales.

Lejos de ocultar sus cirugías o rutinas de belleza, ha preferido mostrarse como una figura auténtica, sin filtros ni pretensiones. En ese camino de transformación, un consejo que recibió de la artista española Rosalía se ha convertido en parte fundamental de su vida cotidiana.

“Mi amiga Rosalía me dio el consejo de hidratarme la piel porque cuando tienes 24 pareces de 30 [y yo no quiero eso]”, confesó Yailin en una entrevista exclusiva con PEOPLE en Español. Esta recomendación sencilla pero poderosa llevó a la dominicana a establecer una rutina diaria de cuidado facial. “Ya tengo mi rutina de [cuidados] para la piel”, afirmó, señalando que desde hace un mes se ha enfocado en mantener su rostro hidratado.

Pero su interés por el cuidado personal no se limita a la piel. Yailin también pone especial atención en la hidratación de los labios y en el estado de su cabello. “No puedo andar con esos labios resecos por ahí, siempre cargo también un peine para el pelo, para la greña”, contó, dejando ver que la disciplina en su imagen es una prioridad, aunque su mayor fuente de confianza proviene de algo más profundo: “Lo que me hace sentir mejor es tener fe en Dios”.

En cuanto a la moda, Yailin se desmarca de los convencionalismos y del lujo como sinónimo de elegancia. “No voy por marcas, yo uso cualquier cosa, es la percha. Hay gente que luce caro y no les luce”, explicó, haciendo énfasis en que lo importante no es el precio de la ropa, sino la actitud con la que se lleva.

Fiel a su estilo directo, Yailin también ha sido transparente sobre los procedimientos estéticos que ha decidido realizarse, desafiando la cultura del silencio que predomina en muchas figuras públicas. “Soy una mujer realista porque hay muchas que no suben [en redes] lo que se hacen y dicen que son naturales y no lo son”, afirmó con contundencia.

Desde su hogar en República Dominicana, Yailin disfruta de los momentos íntimos con amigos y de grabar nueva música, todo mientras cría a su hija Cattleya. Su perspectiva sobre el cuerpo, la belleza y la autenticidad es clara: “Si yo me quiero hacer los labios, lo hago. Soy una persona que lo que yo me hago lo comparto sin problema”, concluyó. Este consejo de Rosalía, simple en apariencia, se ha convertido en un símbolo de autocuidado y empoderamiento para Yailin, quien continúa forjando su camino con honestidad, fe y estilo propio.