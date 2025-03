Miley Cyrus enfrentará juicio por presunto plagio de 'Flowers' tras fallo judicial en su contra

La artista Miley Cyrus, ganadora del Grammy y responsable de uno de los mayores éxitos musicales de 2023, Flowers, deberá enfrentar un juicio por presunto plagio, luego de que un juez rechazara su intento de desestimar la demanda que la acusa de copiar elementos clave de la canción When I Was Your Man, interpretada por Bruno Mars.

La demanda fue interpuesta en septiembre de 2024, no por el propio Mars ni por los autores principales del tema, sino por la compañía Tempo Music Investments, propietaria de los derechos del catálogo de Bruno Mars, ahora controlada por Warner Music. Según esta firma, la exitosa canción de Cyrus infringe los derechos de autor del tema publicado en diciembre de 2012. Frente a esta acusación, la cantante presentó una contrademanda en noviembre del mismo año con el objetivo de frenar el proceso. Sin embargo, el pasado martes, aunque la decisión no se conoció hasta el miércoles, un juez negó su solicitud, allanando el camino hacia un juicio formal.

De acuerdo con el fallo, al que tuvo acceso Variety, el juez consideró que el equipo legal de Cyrus presentó un argumento equivocado sobre la titularidad de los derechos. Los abogados de la artista sostenían que Tempo Music no tenía legitimidad para demandarla, ya que, según ellos, había adquirido los derechos sin el consentimiento de los demás coautores del tema. El magistrado, no obstante, consideró que la posición de la defensa es “incorrecta” y ratificó la validez de la demanda.

“Tempo es la copropietaria en exclusiva de los derechos de autor”, se lee textualmente en la sentencia. “Dado que Lawrence, como cotitular, podría demandar por infracción, Tempo como cotitular, en lugar de Lawrence, puede demandar por infracción sin unirse a los otros cotitulares de los derechos de autor”. En términos prácticos, esto significa que Tempo Music tiene el derecho de iniciar acciones legales sin necesidad de contar con la aprobación de los demás titulares.

La compañía demandante no tardó en celebrar la decisión. “Estamos encantados, pero no sorprendidos, con la decisión”, afirmaron sus abogados en declaraciones recogidas por Variety. Por el contrario, el entorno de Cyrus ha preferido no pronunciarse públicamente por ahora.

Lanzada el 13 de enero de 2023, Flowers marcó un punto de inflexión en la carrera de Miley Cyrus. El tema, un himno al amor propio y la resiliencia emocional tras su ruptura con el actor Liam Hemsworth, conquistó al público global con más de 2.400 millones de reproducciones en Spotify. “Puedo comprarme flores a mí misma/Escribir mi nombre en la arena/Hablar conmigo misma durante horas/Decir cosas que nunca entenderás/Puedo sacarme a bailar/Puedo sujetar mi propia mano”, canta Cyrus en la letra, que fue celebrada como una reivindicación del autocuidado. Su interpretación en los premios Grammy de 2024, donde ganó por primera vez, fue uno de los momentos más emotivos de la ceremonia: la cantante modificó parte del estribillo para exclamar “¡Acabo de ganar mi primer Grammy!”, provocando una ovación inmediata.

La controversia se intensifica si se considera que When I Was Your Man, la canción de Bruno Mars supuestamente plagiada, tenía un significado personal para Cyrus. Según diversas fuentes, Hemsworth solía dedicársela durante su relación. La letra del tema plantea una perspectiva diametralmente opuesta a la de Flowers: “Demasiado tonto para entender que tendría que haberte comprado flores/Sujetar tu mano, darte el tiempo que necesitabas/Llevarte a todas las fiestas porque lo que querías era bailar”. Para algunos, la similitud entre ambas canciones es un guiño artístico; para otros, un caso claro de apropiación.

Lo que parece claro es que, a menos que se produzca un acuerdo extrajudicial, será un tribunal quien determine si Miley Cyrus cruzó la delgada línea entre la inspiración y la infracción. Aunque la artista aún tiene recursos legales por explorar, la primera batalla ya está perdida. La guerra judicial, en cambio, apenas comienza.