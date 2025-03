Eva Longoria descubre que es prima de Meryl Streep y la icónica actriz responde con inesperada broma

La protagonista de Desperate Housewives se enteró de esta conexión durante su participación en la serie documental Faces of America, dirigida por el reconocido historiador Dr. Henry Louis Gates, donde la exploración del ADN la llevó a descubrir una sorpresa inolvidable.

Longoria narró la experiencia durante una entrevista el 19 de marzo en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde explicó el procedimiento utilizado en el programa. “Cruza el ADN de todos para ver si compartimos algún pariente en los últimos 100 años”, explicó la actriz. Luego, recordó el momento exacto de la revelación: “Y me pregunta: ‘¿Quieres saber con quién tienes parentesco?’. Y yo le respondí: ‘Sí’. Y él me respondió: ‘Meryl Streep’”.

La noticia dejó a Eva Longoria, de 50 años, completamente emocionada. Sin embargo, aunque la revelación la llenó de entusiasmo, confesó que no se atrevió a comunicarle directamente a Streep que eran primas. “Estaba, por ejemplo, en los Globos de Oro, o no sé, en la sala verde, entre bastidores, y mi amiga me dijo: ‘Ahí está Meryl, di que eres su prima’. Yo le dije: ‘No voy a acercarme a Meryl Streep y decirle que somos primas. No va a tener ningún sentido. No sé si vio esa parte del programa’”, relató entre risas.

Pero lo que Eva no sabía era que la legendaria actriz de La Dama de Hierro ya estaba al tanto. En el momento menos esperado, Meryl Streep la sorprendió con una cálida reacción que Eva recuerda con especial cariño. “Escucho: ‘¡Prima! ¡Prima!’. Así de genial es Meryl Streep. Dice: ‘¡Prima!’”, reveló, sorprendida por la espontaneidad de la actriz.

La interacción entre ambas no solo terminó en saludos efusivos, sino también en bromas que evidencian la simpatía y camaradería entre las dos artistas. “Yo pensaba: ‘Claro que tienes el talento de familia’”, recordó Eva Longoria. A lo que Meryl Streep respondió con humor: “Claro que tienes la belleza”.

La conexión familiar parece haber ido más allá del ADN, ya que recientemente ambas compartieron pantalla en la exitosa serie de Hulu, Only Murders in the Building. Eva Longoria se interpretará a sí misma en la cuarta temporada del show, mientras que Meryl Streep retomará su papel como Loretta Durkin.

Sobre esta experiencia, Eva comentó con entusiasmo: “En esta temporada estaban Meryl Streep, Paul Rudd, Melissa McCarthy, Zach Galifianakis, Eugene Levy y yo. Cada día aparecía un nuevo ícono de la comedia, y yo me pellizcaba”.

Esta revelación no solo ha fascinado a los fanáticos de ambas estrellas, sino que también ha mostrado un lado más humano y divertido de dos mujeres que, además de compartir la actuación, ahora también comparten lazos familiares. Un encuentro entre talento y belleza que, sin duda, seguirá dando que hablar.