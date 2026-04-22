Meryl Streep revela por qué nunca escribirá sus memorias y deja sin libro a sus seguidores

Durante una reciente conversación en el programa Front Row de SiriusXM, la intérprete fue contundente al descartar cualquier posibilidad de publicar una autobiografía.

La reconocida actriz Meryl Streep volvió a captar la atención del público, esta vez no por un nuevo papel en pantalla, sino por una declaración inesperada que ha dejado sin respuesta a quienes esperaban conocer su historia en primera persona.

En medio de una charla junto a sus compañeros de reparto de El diablo viste a la moda 2 —Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci—, el conductor Andy Cohen planteó una pregunta directa: si alguna vez consideraría escribir un libro sobre su vida. La respuesta no dejó espacio para interpretaciones. “No, no”, dijo Streep con rapidez. Ante la reacción del presentador, que subrayó lo inmediata de su negativa, la actriz añadió una explicación igual de clara: “Demasiado aburrido. En serio”.

La reacción en el estudio no tardó en convertirse en un momento distendido. Streep incluso señaló a Tucci, quien cuenta con experiencia editorial tras publicar libros de cocina, para reforzar su punto. El actor, entre risas, respondió: “Sí, confía en mí”, sumándose al tono relajado de la conversación. Sin embargo, detrás de la broma quedó una postura firme: la actriz no tiene interés en narrar su propia historia en formato autobiográfico.

A pesar de su negativa, la figura de Streep ha sido objeto de múltiples publicaciones escritas por terceros. Una de las más destacadas es Her Again: Becoming Meryl Streep, del autor Michael Schulman, que explora los inicios de su carrera y su ascenso en la industria cinematográfica. No obstante, la actriz ha preferido mantenerse al margen de este tipo de proyectos desde una perspectiva personal.

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Curiosamente, aunque descarta escribir sus propias memorias, Streep sí disfruta leer —o escuchar— las de otros artistas. En el mismo espacio radial, confesó su admiración por Barbra Streisand y su autobiografía My Name Is Barbra. “¿Cómo no iba a leerlo? Por supuesto. Fue fantástico. Lo escuché, que era la única manera”, afirmó, dejando ver su interés por las historias ajenas, aunque no por contar la propia.

Actualmente, la actriz se encuentra inmersa en la promoción de la secuela de El diablo viste a la moda, una de las producciones más esperadas en América Latina, cuyo estreno está previsto para el 30 de abril. En esta nueva entrega, Streep retoma su icónico papel de Miranda Priestly, la influyente editora de la ficticia revista Runway, en una historia que vuelve a reunir al equipo creativo original, incluyendo al director David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna.

El elenco se amplía con nombres como Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux y B. J. Novak, consolidando una producción de alto perfil. Además, Streep tiene previsto participar en la miniserie The Corrections, lo que confirma que su agenda profesional sigue tan activa como siempre.

Durante el rodaje de esta secuela, la actriz vivió una experiencia inédita: asistir por primera vez a un desfile de moda. Ocurrió en septiembre de 2025, en el marco de la Semana de la Moda de Milán, específicamente en el evento de Dolce & Gabbana Primavera/Verano 2026. Lo hizo caracterizada como su personaje, lo que añadió un matiz especial a la experiencia. “Estaba emocionadísima. Ya me conoces en la vida real. Obviamente, nunca había ido a un desfile de moda. Fue realmente emocionante, y no sabía que era tan teatral”, relató.

Streep también destacó el poder simbólico de uno de los elementos más reconocibles de Miranda Priestly: sus gafas oscuras. “Nadie sabía adónde miraba. Fue genial. Ahora entiendo por qué lo hace”, comentó, evidenciando cómo incluso los detalles del vestuario influyen en la construcción del personaje.

Durante ese evento, la actriz coincidió con Anna Wintour, editora en jefe de Vogue y figura clave en la inspiración del personaje. Sobre ella, Streep expresó: “Es una persona realmente... muy inteligente, divertida, comprensiva y tolerante”. También explicó que, al inicio, evitó conocerla a fondo para construir una versión propia del personaje: “Solo quería crear mi propia Miranda. Quería que fuera algo mío, y que reflejara quién sería yo si estuviera al mando, porque ese es mi sueño, pero nunca se ha hecho realidad”. Años después, ese vínculo evolucionó, y según relató, Wintour incluso le consultó sobre la nueva película. “Le dije: ‘Creo que va a estar bien. No te preocupes’. Y sigo pensando lo mismo”.

Así, mientras su carrera continúa sumando proyectos destacados, Meryl Streep deja claro que su historia seguirá contándose a través de sus personajes, no de sus propias palabras.