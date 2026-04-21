Karol G presenta su nueva gira global, pero Panamá no figura en el recorrido

A pesar de la magnitud del anuncio y del extenso recorrido que contempla la gira, Panamá vuelve a quedar fuera del itinerario, una situación que ya ha generado comentarios entre seguidores locales que esperaban el regreso de la artista al país dentro de esta nueva etapa de presentaciones internacionales.

Karol G confirmó oficialmente su nueva gira mundial titulada “Viajando por el mundo”, un recorrido que promete llevar su música a distintos continentes y que se extenderá durante un año completo, desde el 24 de julio de 2026 hasta el 24 de julio de 2027. La artista colombiana dio a conocer la lista de países incluidos en este ambicioso tour, generando gran expectativa entre sus seguidores alrededor del mundo, que ya esperan el inicio de una de las giras más extensas de su carrera.

Durante su participación en el festival de Coachella, Karol G ya había adelantado a sus seguidores que se encontraba preparando una nueva gira mundial, generando expectativa sobre un anuncio que finalmente se ha concretado con la confirmación de “Viajando por el mundo”. En aquel escenario, la artista dejó entrever que se avecinaba un proyecto de gran escala que marcaría una nueva etapa en su carrera internacional.

A pesar de la magnitud del anuncio y del extenso recorrido que contempla la gira, Panamá vuelve a quedar fuera del itinerario, una situación que ya ha generado comentarios entre seguidores locales que esperaban el regreso de la artista al país dentro de esta nueva etapa de presentaciones internacionales.

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La gira incluirá un extenso recorrido por Estados Unidos y Canadá, con presentaciones programadas en ciudades como Chicago, Toronto, Washington D.C., Boston, Las Vegas, Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Phoenix, San Antonio, El Paso, Houston, Dallas, Nueva York, Atlanta, Orlando, Miami y Tampa, además de Monterrey en México, consolidando una fuerte presencia en Norteamérica.

En el caso de Europa, el tour llevará su espectáculo a importantes capitales culturales y musicales, incluyendo Milán en Italia; Lyon en Francia; Zúrich en Suiza; Düsseldorf en Alemania; Ámsterdam en Países Bajos; Varsovia en Polonia; Londres en Reino Unido; París en Francia; Lisboa en Portugal; y varias ciudades de España como Madrid, Barcelona y Sevilla.

Finalmente, la gira también abarcará una amplia ruta por el Caribe y América Latina, con conciertos en San Juan (Puerto Rico), São Paulo y Río de Janeiro (Brasil), Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile), Lima (Perú), Quito (Ecuador), Bogotá (Colombia) y San José (Costa Rica), reforzando así el carácter global de un tour que promete ser uno de los más ambiciosos de la artista.

La nueva gira estará vinculada a su más reciente producción, Tropicoqueta, y llega tras el éxito rotundo de su tour anterior, Mañana Será Bonito, que entre 2023 y 2024 se convirtió en uno de los más lucrativos de la música latina, con cifras que superaron los 313 millones de dólares en recaudación y más de 2,3 millones de boletos vendidos en 65 conciertos, según datos de Billboard. Un precedente que eleva las expectativas frente a lo que viene.

Con una trayectoria en ascenso, cifras récord y una conexión sólida con su público, Karol G se prepara para llevar su música a otro nivel global.