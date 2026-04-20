Lindsay Lohan: detienen a su madrastra tras agresión con arma blanca contra el padre de la actriz

El caso, que se desarrolla en Houston, involucra a su esposo separado, Michael Lohan, y añade un nuevo capítulo a una relación marcada por conflictos legales y personales.

Un nuevo episodio judicial vuelve a poner bajo los reflectores a la familia de la actriz Lindsay Lohan, esta vez por la detención de su madrastra, Kate Major, en medio de acusaciones de violencia doméstica que han generado atención mediática en Estados Unidos.

De acuerdo con documentos judiciales citados por medios como People y Daily Mail, la mujer de 43 años fue arrestada tras un presunto altercado ocurrido durante un encuentro relacionado con la custodia de los hijos que comparte con Michael Lohan. Las autoridades la acusan de haber cometido una agresión contra un miembro del entorno familiar, lo que derivó en su traslado a una cárcel del condado de Harris.

El expediente legal detalla acusaciones particularmente delicadas. Según los documentos, la exfigura televisiva habría actuado de manera “ilegal, intencional, consciente y temeraria” al causar lesiones. En ese contexto, se señala que “golpeó el rostro del denunciante” y “lanzó un cuchillo dentado en dirección al denunciante, impactando en su hombro”, lo que constituye uno de los elementos centrales de la investigación.

El incidente, según versiones recogidas por TMZ, habría escalado rápidamente tras una discusión en el domicilio. Fuentes citadas por este medio indicaron que Kate Major se encontraba molesta al momento del encuentro, lo que habría desencadenado una reacción violenta. Durante el altercado, además del presunto lanzamiento del arma, también se reportó un golpe directo al rostro de Michael Lohan, que le habría provocado una hemorragia nasal.

Tras su arresto, las autoridades fijaron una fianza de 35.000 dólares, acompañada de estrictas condiciones judiciales. Entre ellas, se incluye la prohibición absoluta de cualquier contacto con Michael Lohan, así como restricciones relacionadas con el consumo de alcohol, drogas y la posesión de armas. Paralelamente, un juez otorgó una orden de protección de emergencia a favor del denunciante, reforzando las medidas de distanciamiento mientras avanza el proceso.

La situación legal de Kate Major se complica aún más por su contexto personal. Durante una audiencia, su defensa expuso ante el tribunal un panorama económico adverso. Su abogado advirtió que, debido a la orden de alejamiento, podría perder acceso a la vivienda donde residía, quedando en una situación de vulnerabilidad. Además, señaló que actualmente no cuenta con empleo ni ingresos estables, por lo que podría verse obligada a recurrir a refugios temporales. En ese escenario, la defensa solicitó que sea declarada “indigente”, con el fin de acceder a asistencia legal acorde a su situación financiera.

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Este episodio no ocurre en un vacío. La relación entre Kate Major y Michael Lohan ha estado marcada por múltiples conflictos a lo largo de los años. Reportes indican que ella ha sido arrestada en al menos ocho ocasiones en los últimos 15 años, lo que configura un historial complejo en términos legales. A esto se suma un incidente previo registrado en 2024, así como una denuncia presentada en febrero de 2025 por parte de Kate, quien afirmó que su esposo la había agredido físicamente días antes.

Ese caso derivó en la detención de Michael Lohan por un cargo relacionado con violencia familiar continuada, lo que implicó una violación de su libertad condicional. Permaneció bajo custodia hasta octubre de 2025, momento en el que recuperó su libertad y ofreció declaraciones públicas. “Estoy agradecido por mi liberación anticipada y por reunirme con mis hijos. Esto nunca debió haber sucedido. Estuvo mal”, afirmó. También añadió: “Como siempre, hay mucho más en la historia de lo que se ha informado. Solo estoy feliz de ser libre y lamento la prensa negativa que ha causado a mi familia”.

La pareja contrajo matrimonio en 2014 en Florida, pero la relación se deterioró con el paso del tiempo. En 2018, Kate Major solicitó el divorcio alegando que el vínculo estaba “irremediablemente roto”, aunque, según reportes, continúan legalmente casados pese a llevar años separados.

El caso sigue en curso mientras las autoridades analizan las pruebas y testimonios. Por ahora, las restricciones judiciales permanecen vigentes y el proceso continúa avanzando en medio de un contexto que combina conflictos personales, antecedentes legales y un alto nivel de exposición mediática.