Sylvester Stallone rompe récord: el actor más premiado por 'lo peor' del cine

Mientras Hollywood se viste de gala para celebrar la excelencia en los Premios Oscar, existe un galardón alternativo que premia todo lo contrario: los Golden Raspberry Awards, conocidos popularmente como los Razzie.

El protagonista de Rocky y Rambo ostenta un récord inusual en la industria: Sylvester Stallone es el actor con más nominaciones y premios en la historia de los Razzie. De acuerdo con Men’s Health, Stallone ha recibido 40 nominaciones y ha ganado 12 premios, incluyendo categorías poco envidiables como Peor Actor, Peor Actor de Reparto, Peor Director, Peor Guion, Peor Pareja en Pantalla, Peor Actor de la Década y hasta Peor Actor del Siglo.

A lo largo de su carrera, varios de sus trabajos han sido señalados por estos antipremios. Stallone fue nombrado Peor Actor por películas como Rhinestone, Rocky III, Rambo: First Blood Part II y ¡Alto! O mi madre dispara. En roles secundarios, fue criticado por su actuación en Spy Kids 3 y más recientemente en Los Indestructibles 4. Su faceta detrás de cámaras también ha sido cuestionada: ganó como Peor Director por Rocky IV y como Peor Guionista por Rambo: First Blood Part II.

Uno de los momentos más comentados fue su dudoso reconocimiento compartido junto a Sharon Stone, con quien recibió la Frambuesa de Oro a la Peor Pareja en Pantalla por El especialista.

Y la historia continúa: en marzo de 2024, según reportó Antena 3, Stallone volvió a ser galardonado en los Razzie, llevándose el premio a Peor Actor de Reparto por su participación en Expend4bles, la cuarta entrega de Los Indestructibles. A su lado, Megan Fox también fue reconocida como Peor Actriz por su trabajo en Johnny & Clyde y su breve aparición en la cinta de Stallone.

Cabe mencionar que las cifras varían según el criterio de conteo, ya que algunas fuentes consideran o excluyen categorías especiales como “Peor Actor del Siglo”. Sin embargo, el peso simbólico del récord permanece.

Consultado por The Hollywood Reporter sobre su relación con estos cuestionados premios, Stallone confesó: “Sí. Pero ahora le veo la gracia. Dije cosas sobre los críticos, dije que me encantan las críticas, pero ahora… Ese no es nuestro trabajo. Es como acercarse a un niño y decirle que es horrible y luego salir corriendo”.

El cambio de actitud le sirvió: en 2016, el mismo año en que fue aclamado por su papel en Creed, la organización de los Razzie le otorgó el Razzie Redeemer Award, que premia a figuras capaces de reivindicarse tras años de malas críticas.

Los Golden Raspberry Awards nacieron casi por accidente el 31 de marzo de 1981. John Wilson, crítico de cine, organizó una ceremonia improvisada tras la decepcionante proyección de Can’t Stop the Music y Xanadu, que lo llevó incluso a pedir el reembolso de su entrada, sin éxito. Acompañado de amigos y con recursos improvisados, montó un “podio de cartón” y un “micrófono de bola de unicel en un palo de escoba”.

La frase que desde entonces representa a los premios, “Own Your Bad!” (“Reconocé tus fallas”), fue propuesta por Maureen Murphy, su compañera de aventuras. Desde aquel momento, los Razzie han mantenido su tradición, celebrándose cada año en la víspera de los Oscar.

Hoy, aunque pueda parecer una distinción negativa, el récord de Stallone también refleja otra faceta de su carrera: la capacidad de resistir, reinventarse y, en última instancia, reírse de sí mismo. En un mundo donde el fracaso suele ser escondido, Sylvester Stallone demuestra que también se puede hacer historia desde la resiliencia.