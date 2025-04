'Dios me trae de vuelta': Justin Bieber responde a las críticas y presión mediática

Con palabras que transitan entre la introspección y la firmeza, el cantante canadiense Justien Bieber ha vuelto a refugiarse en su fe para enfrentar rumores sobre su estado emocional, críticas a su matrimonio con Hailey Bieber y señalamientos sobre su comportamiento reciente.

Durante los días 23 y 24 de abril, Bieber usó su cuenta de Instagram para publicar mensajes que retratan su estado mental y espiritual. En uno de ellos, escribió: “Cada día me despierto pensando que quizás soy demasiado imperfecto para que Dios me utilice en esta hermosa historia de vida. Sin embargo, Dios me usa (con todos mis defectos) cada día. ¡De la misma manera en que te usa a ti! Nuestra vida es significativa. Dios tiene un plan para nosotros”.

Este tipo de declaraciones no sorprenden a quienes han seguido de cerca su transformación espiritual. Desde su bautismo en 2014 por el pastor Carl Lentz, exlíder de la Iglesia Hillsong, Bieber ha puesto a la fe como pilar de su vida. Pero estos últimos mensajes llegan en un contexto especialmente delicado.

En otra publicación, el artista profundizó sobre el perdón, dejando entrever que ha sido objeto de juicios severos: “Ese sentimiento de culpa puede ser aliviado. ¿Cómo? No solo con ir a la iglesia o leer la Biblia, sino al recibir el perdón de Dios. El mensaje es el perdón. Jesús perdona lo que la cultura nunca perdona”.

Bieber continuó reconociendo sus propios errores, comparándolos con las críticas que recibe a diario: “Ellos me tratan como un cretino, pero si yo recuerdo que también soy imperfecto y que Dios me ha perdonado, ayuda a evitar que me sienta superior a quienes son malvados y hieren a la gente. Mi instinto me hace pensar: ‘rayos, yo no difundiría rumores o mentiras sobre alguien en Internet’, pero hay otra mi**da de la que no estoy orgulloso”.

Estas declaraciones vienen acompañadas de una defensa contundente a su vida matrimonial, también blanco constante de especulaciones. “Honestamente, si yo fuera tú, también me costaría no sentir celos de mí y de Hailey, estamos on fire. Lo nuestro está en lo más alto, y es comprensible que a mucha gente no le guste eso. No los culpo”, escribió en un tono desafiante.

Hailey Bieber también ha salido a desmentir las constantes narrativas tóxicas que circulan sobre su relación: “Para que lo sepan, esas historias y rumores que ven en TikTok suelen ser falsos el 100% de las veces. Se las inventan. Provienen de la tierra de los espejismos”.

Pese a su esfuerzo por mantener la calma, el cantante ha dado señales de que la presión comienza a afectarlo. En un comunicado más reciente, Bieber compartió su frustración con el acoso mediático, incluso evocando a la princesa Diana como símbolo de las consecuencias fatales de la persecución pública:

“Creo que Dios es mi león. Mi líder fuerte, capaz de luchar por mí en mi nombre. Creo que donde yo estoy, él está. Actualmente le pido que me ayude dándome paciencia porque puede ser muy difícil no arrancarle la cabeza a estos malditos tipos”, dijo sin filtros.

“A través del caos, de alguna manera, Dios siempre me trae de vuelta. Hoy me perdono a mí mismo por mi propio egoísmo, y perdono a los que buscan usarme simplemente porque quieren aprovecharse de mí, o sus celos les hace querer hacerme sentir pequeño. No importa cómo lo veas, me están golpeando desde todos los ángulos. Y no soy una víctima”, agregó.

El artista incluso lanzó una crítica al sistema mediático y legal en Estados Unidos: “Me mudé a Los Ángeles sabiendo que es una mierda. Pero podemos cambiarlo, ¿o vamos a dejar que estas personas sigan como una mierda sin poder cambiar las leyes ni nada? La gente ha tenido que morir a causa de esta mierda. La princesa Diana es el primer ejemplo que me viene a la mente. Tenemos que hacerlo mejor, por favor, ¿podemos hacer un cambio?”

Fuentes cercanas al entorno del cantante aseguran que atraviesa una etapa de decisiones erráticas, lo cual preocupa profundamente a quienes lo rodean. En declaraciones al Daily Mail, una fuente indicó: “Ella ha pedido a todos a su alrededor que oren por Justin porque ella no puede sacarlo de esta y solo Dios puede ayudarlo ahora”.

Justin Bieber no es ajeno a las crisis personales. En 2016 y 2017 canceló su gira Purpose por problemas de salud mental. Tras alejarse de Hillsong en 2021, se unió a Churchome, una iglesia no denominacional liderada por el pastor Judah Smith, su actual consejero espiritual.

Hoy, lejos del ídolo adolescente que conquistó YouTube con “Baby”, Bieber se muestra como un hombre que lucha contra sus demonios en público, buscando consuelo en la fe y tratando de resistir la presión de una industria que no perdona. Mientras el mundo lo juzga, él responde: con versículos, con vulnerabilidad y, sobre todo, con la convicción de que Dios sigue escribiendo su historia.