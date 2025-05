Terrence Howard desata indignación en Hollywood con declaraciones contra la homosexualidad

Su negativa rotunda a interpretar personajes homosexuales ha reabierto el debate sobre inclusión y diversidad en Hollywood.

En el Club Random Podcast del comediante Bill Maher, Howard reveló por qué rechazó el papel del legendario Marvin Gaye en una película biográfica dirigida por Lee Daniels. “No podía hacer eso”, dijo el actor al referirse a la posibilidad de interpretar una relación homosexual en la pantalla. Maher le comentó: “Hubieras sido perfecto para Marvin Gaye”, a lo que Howard respondió que, luego de hablar con el productor Quincy Jones, quien le aseguró que Gaye era homosexual, no se sintió cómodo con el proyecto. Su justificación fue clara: “Si me toca besar a un hombre, me corto los labios”.

Howard aseguró que su decisión no responde a una interpretación superficial del rol, sino a su estilo de actuación, que define como una “inmersión real” en el personaje. Según dijo, “yo no finjo cuando actúo”, por lo que no podría interpretar algo que no siente auténticamente.

Las polémicas no terminaron ahí. En el PBD Podcast, el actor volvió a arremeter contra la posibilidad de representar personajes LGBTQ+, afirmando que a lo largo de su carrera ha rechazado papeles por miedo a “perder su hombría”, un concepto que él describió como su “man card”. “He perdido mucho dinero por mantenerme fiel a mí mismo”, declaró, insistiendo en que estos papeles no representan quién es él realmente.

Las reacciones no tardaron en llegar. El actor Wilson Cruz, activista abiertamente gay y conocido por su papel en Star Trek: Discovery, respondió con dureza a través de sus redes sociales. En Threads, Cruz expresó su decepción y recordó que tuvo interacciones positivas con Howard en el pasado, aunque hoy lo ve como una figura que “dice lo que cree que la gente quiere oír para ganar favores”.

Cruz denunció además la falta de ética profesional de Howard y lo describió como alguien “con quien nadie quiere trabajar” debido a su ego. “No podemos seguir permitiendo que estas actitudes pasen desapercibidas. Esto no es valentía, es una falta de respeto hacia millones de personas cuya existencia merece ser contada con verdad y humanidad”, escribió.

Medios como Rolling Stone y Yahoo han destacado cómo esta controversia revive la discusión sobre el papel que juega Hollywood en la representación auténtica de historias diversas. La industria del cine ha avanzado lentamente en temas de inclusión, pero episodios como este evidencian que persisten resistencias fundamentadas en ideas obsoletas de masculinidad y sexualidad.