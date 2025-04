Maná hace historia pese a no entrar al Salón de la Fama del Rock and Roll 2025

La banda mexicana Maná no consiguió su entrada oficial al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2025, pero su nominación ya representa un logro sin precedentes para el rock en español y para la música latina en general.

A través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, Fher Olvera, vocalista del grupo, reflexionó sobre la relevancia de este momento: “Aunque no ganamos, la nominación fue histórica y un grito de guerra para toda la música y la comunidad latina”, expresó, agradeciendo la oportunidad de haber sido considerados entre leyendas de la industria.

Olvera también destacó que, más allá de cualquier galardón, el mayor reconocimiento para Maná siempre ha venido de su público: “Verlos cantar, verlos bailar, ver la alegría, cómo se empapan de nostalgia, eso es lo más grande de la banda”, afirmó, reafirmando el compromiso de la agrupación con sus seguidores.

Maná, que se convirtió en la primera banda de rock en español nominada al Salón de la Fama, no fue la única que no logró ser inducida este año. Otras figuras de peso como Phish, Oasis, Mariah Carey, Billy Idol y el conjunto Joy Division + New Order también quedaron fuera de la lista final, a pesar de su profunda influencia en la música mundial.

¿Quiénes sí fueron exaltados en 2025?

El Salón de la Fama del Rock and Roll anunció una diversa clase de artistas para este año, que incluye a:

Chubby Checker

Joe Cocker

Bad Company

Cyndi Lauper

Outkast

Soundgarden

The White Stripes

Warren Zevon

Salt-N-Pepa

Algunos de estos nombres, como Warren Zevon y Salt-N-Pepa, fueron inducidos no por votación directa, sino a través de una decisión especial de la junta, reconociendo su impacto histórico en la cultura musical.

Además, se otorgaron premios especiales en distintas categorías. Thom Bell, Nicky Hopkins y Carol Kaye recibieron el Premio a la Excelencia Musical, mientras que Lenny Waronker fue honrado con el Premio Ahmet Ertegun, dedicado a las figuras más influyentes detrás de los escenarios.

Aunque el ingreso formal deberá esperar, para Maná y para toda la música latina, esta nominación representa una puerta que se abre para futuras generaciones de artistas. La presencia de la banda jalisciense entre los grandes del rock demuestra que el Salón de la Fama continúa expandiendo su mirada para reconocer la diversidad y riqueza cultural que define la música contemporánea.

La historia de Maná y su paso por este proceso marcará un antecedente para que más artistas de habla hispana aspiren a ser reconocidos en una de las máximas plataformas de la industria musical global.