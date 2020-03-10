Drexler cancela conciertos en Costa Rica y hace canción sobre coronavirus

El cantante uruguayo Jorge Drexler suspendió este martes dos conciertos programados en Costa Rica, y en su lugar divulgó en redes sociales una canción sobre los cuidados para evitar el nuevo coronavirus.

El artista estaba en San José para los conciertos de este martes y miércoles en el céntrico Teatro Melico Salazar, pero la productora a cargo anunció en un comunicado que se realizarán en agosto, tras la suspensión de espectáculos masivos por el covid-19.

"Me desperté en San José, Costa Rica, con la sensación evidente de que íbamos a tener que posponer los conciertos. Yo me enfrento a estas angustias escribiendo y agarrando la guitarra", publicó Dexter en Twitter.

En seguida divulgó un video con una nueva canción titulada "Codo con codo", una referencia a la forma recomendada de saludar para evitar abrazos o apretones de mano.

"Ya volverán los besos, los abrazos. Si te encuentras un amigo, salúdalo con el alma", dice la canción.

"La paranoia y el miedo no son ni serán el modo, de esta saldremos juntos, poniendo codo con codo".

Costa Rica registra 13 casos de contagios del nuevo coronavirus, incluidos tres estadounidenses.

Panamá, con ocho casos, registró este martes el primer muerto en Centroamérica por el covid-19.