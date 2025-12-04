La gira 'Lux' de Rosalía llegará a Latinoamérica en julio de 2026

La gira concluirá en San Juan de Puerto Rico el 3 de septiembre.

Madrid, España/La estrella musical española Rosalía anunció este jueves que la gira mundial de su cuarto álbum "Lux" empezará en Francia en marzo de 2026 y llegará a Latinoamérica en julio de ese año.

El calendario de la gira publicado por la cantante catalana en Instagram describe una gira del 16 de marzo al 3 de septiembre, con un primer concierto en Lyon, en Francia, cuatro conciertos en Madrid y otros cuatro en Barcelona, y una primera y única parada en Bogotá el 16 de julio, trampolín para las fechas latinoamericanas.

Después de Bogotá, Rosalía ofrecerá conciertos en Santiago de Chile (24 y 25 de julio), Buenos Aires (1 y 2 de agosto), Río de Janeiro (10 de agosto), Guadalajara, México (15 de agosto), Monterrey (19 de agosto) y Ciudad de México (24 y 26 de agosto).

La gira concluirá en San Juan de Puerto Rico el 3 de septiembre.

Después de la explosión internacional que supuso su segundo álbum "El mal querer" (2018), donde aportaba una vanguardista lectura del flamenco que domina, y el impactante "Motomami" (2022), Rosalía, de 33 años, sorprende ahora con un disco más espiritual y con toques sinfónicos.

Los temas incluyen fragmentos en más de una decena de idiomas, entre los que destacan el castellano y el catalán, así como el latín, el italiano, el inglés y el alemán.

Puedes leer: Bad Bunny vuelve a dominar Spotify en 2025 y desplaza a Taylor Swift del primer lugar global