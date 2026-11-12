Eddy Lover comparte la emoción que vive antes de los Latin Grammy

El público panameño podrá seguir la transmisión de esta gran noche a través de TVMAX y TVN Pass, desde las 7:00 p. m.

A pocas horas de vivir una de las noches más importantes de su carrera, el cantante panameño Eddy Lover compartió con sus seguidores parte de las emociones y experiencias que ha vivido durante la semana de los Latin Grammy 2026, donde competirá por uno de los reconocimientos de la música latina.

A través de Instagram, el intérprete publicó un mensaje en el que dejó ver lo significativo que resulta este momento, al recordar que lo que hoy está viviendo comenzó hace algunos años como un sueño que incluso le costaba expresar.

“Una semana cargada de muchas emociones. Hace unos años esto era un sueño que me daba pena decir en voz alta. Hoy lo estoy viviendo con ustedes. Aquí un poco de lo que ha pasado estos días. Y lo mejor todavía no llega”, escribió el artista.

Eddy Lover también dedicó unas palabras a la ceremonia que se celebrará este jueves 12 de noviembre, dejando claro el orgullo con el que llega a esta importante cita: “La noche del Latin Grammy. Voy con mi tierra en la espalda”.

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Una nominación junto a Karol G

El artista panameño, cuyo nombre es Eduardo Mosquera, está nominado en la categoría Mejor Interpretación Urbana por “Dile Luna”, su colaboración con la colombiana Karol G, incluida en el álbum Tropicoqueta.

La Academia Latina de la Grabación anunció las nominaciones el pasado 16 de septiembre, confirmando la presencia del intérprete panameño en la competencia de la 27.ª edición de estos premios.

La colaboración forma parte de una producción de 20 canciones con la que Karol G consiguió siete nominaciones, incluida Álbum del Año. El disco también reúne a otros artistas como Marco Antonio Solís, Greeicy, Mariah Angeliq y Manu Chao.

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Para Eddy Lover, esta nominación representa un nuevo capítulo en una trayectoria que tomó fuerza a mediados de la década de 2000, cuando alcanzó reconocimiento internacional con canciones como “Perdóname”, junto a La Factoría. Posteriormente, consolidó su carrera como solista y se convirtió en uno de los referentes del reggae romántico panameño.

Ahora, el cantante llega a los Latin Grammy con la expectativa de llevarse el reconocimiento, pero también con el orgullo de representar a Panamá en una de las principales vitrinas de la música internacional.

La 27.ª entrega anual de los Latin Grammy se celebrará este jueves 12 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos. El público panameño podrá seguir la transmisión de esta gran noche a través de TVMAX y TVN Pass, desde las 7:00 p. m.