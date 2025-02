Abucheos y xenofobia | El bochornoso momento que vivió el comediante George Harris en Viña del Mar

Una noche difícil vivió el comediante venezolano George Harris el pasado domingo en el Festival de Viña del Mar, cuando parte del público de la Quinta Vergara lo recibió con abucheos e incluso insultos de carácter xenofóbico, empañando su actuación y generando un ambiente de incomodidad.

Desde el momento en que pisó el escenario, un sector del público intentó boicotear su presentación, generando tensión tanto en el humorista como en los asistentes venezolanos presentes. “Si no les gusta, vayan a comprar bebida (…) No puedo creer que alguien pague una entrada solo para abuchear toda la noche. No dejen disfrutar a quienes realmente vinieron a verme”, expresó Harris en un intento por calmar los ánimos.

A pesar de su esfuerzo por continuar con el espectáculo, la hostilidad no cesó. Sin poder revertir el ambiente adverso con su humor, el comediante decidió dirigirse nuevamente al público: "Vamos a calmarnos, muchachos, esto es complicado. Yo no vine a amargarle la vida a nadie. Si quieren que me vaya, me voy, no pasa nada. Mi vuelo a Estados Unidos sale en dos días igual. Vine a darles mi cariño, pero si ustedes no quieren, este es su país y lo respeto. Soy un artista internacional que viene a dar lo mejor de sí, no a pelear ni a pasar un mal rato".

George Harris no pudo con el “Monstruo” de la Quinta Vergara. Ante pitos y aplausos nuestro querido @ElGeorgeHarris intentó salir adelante y con el apoyo de los presentadores en dos oportunidades, trató de aplacar los ánimos del público de Viña del Mar. pic.twitter.com/jUmvfl8S5i — Sergio Novelli (@SergioNovelliE) February 24, 2025

Pese a la división entre los espectadores—con un sector pidiendo la Gaviota de Plata y otro persistiendo con los abucheos—, los animadores intervinieron para convencerlo de continuar. Harris accedió y regresó al escenario.

Sin embargo, el rechazo de parte del público no se detuvo, lo que llevó al comediante a suspender su presentación nuevamente. “No quiero insistir en esto, qué lástima que siempre ganen los malos. Qué pena que la mayoría se pierda un show por unos pocos que solo quieren abuchear. Gracias por la oportunidad. Te amo, Chile, aunque haya algunas personas complicadas. Gracias, Venezuela, por llenar este lugar”, expresó antes de retirarse.

Tras la insistencia de los presentadores, Harris reapareció por última vez para interpretar un segmento musical preparado para la ocasión, cerrando así su accidental participación en el festival.

El tenso episodio provocó la indignación de numerosos asistentes al evento, quienes, en señal de protesta, abandonaron la Quinta Vergara en solidaridad con Harris. “No dejaron actuar a nuestro humorista”, “país xenofóbico”, “nos vamos con nuestro catire”, fueron algunas de las declaraciones recogidas por el periodista Osman Aray, presente en la jornada.

Pese a la amarga experiencia, el comediante envió un mensaje a sus seguidores a través de Instagram Stories, donde expresó su gratitud: “Se hizo lo que se pudo, mi gente. Lo siento mucho, los amo”, acompañado de un emoji de corazón con la bandera de Venezuela.

Desde que se anunció su participación en el Festival de Viña del Mar, Harris estuvo en el centro de la controversia. En redes sociales, algunos usuarios rescataron publicaciones antiguas del humorista en la plataforma X, donde había expresado opiniones críticas sobre la izquierda política, el expresidente Salvador Allende, y la muerte del actor de Friends, Matthew Perry.

Los comentarios se viralizaron rápidamente y generaron llamados a que la organización cancelara su actuación, con múltiples advertencias de que el "Monstruo de Viña" —como se conoce al público del festival—no tendría piedad. Ante las críticas, Harris respondió con un consejo a sus detractores: "Un consejo para mis 'haters': amigos, sigan adelante. No se amarguen la vida, eso solo trae enfermedad y depresión. Vivan, cocinen algo rico, inviten a alguien a comer, ocúpense de ustedes mismos”.

A pesar de la controversia, la presentación de George Harris en Viña del Mar quedará marcada como una de las más polémicas de la reciente edición del festival.

Director de El Festival expone que un grupo de personas se organizó para pitar y sabotear la presentación de George Harris. Admite que sí hubo xenofobia. Es un escándalo esto. Vean la actitud de los periodistas que hacen la entrevista: pic.twitter.com/pOouh8kGZs — Néstor Romero Zerpa (@RomeroNestor) February 24, 2025

*Nota desarrollada con información publicada en el medio El Nacional de Venezuela*