Julio Iglesias: La Fiscalía española avala que se investigue al cantante por agresión sexual

La Fiscalía ha emitido un informe favorable de la competencia de la Audiencia Nacional , un tribunal en Madrid especializado en casos complejos y delitos cometidos por españoles en el extranjero, para estudiar los hechos, indicaron las fuentes.

Madrid, España/La Fiscalía española dio un giro de 180 grados y avala ahora que se pueda abrir una investigación al cantante Julio Iglesias por presunta agresión sexual a dos exempleadas, luego de archivarse una primera denuncia, informaron este jueves fuentes del Ministerio Público.

Un juez tendrá que decidir si efectivamente inicia las pesquisas.

La Fiscalía ha emitido un informe favorable de la competencia de la Audiencia Nacional, un tribunal en Madrid especializado en casos complejos y delitos cometidos por españoles en el extranjero, para estudiar los hechos, indicaron las fuentes.

Las fuentes no explicaron la razón del cambio de criterio en este caso contra el artista latino que más discos vendió en el mundo.

Cuando las dos exempleadas presentaron en enero su primera denuncia, el Ministerio Público consideró que la Audiencia Nacional no era competente porque los hechos fueron cometidos en el extranjero y tanto las presuntas víctimas como el acusado residían fuera de España. El dossier se terminó archivando.

Tras ese primer tropiezo, una nueva denuncia fue introducida en septiembre por las dos mujeres, que afirman haber sufrido agresiones sexuales y malos tratos cuando trabajaban en las propiedades del cantante de 83 años en las Bahamas y en República Dominicana en 2021.

Puedes leer: Demandantes de Julio Iglesias piden a la justicia española tramitar su nueva denuncia

Julio Iglesias, el cantante de música romántica más internacional, después de Frank Sinatra, que ha vendido más de 300 millones de discos, ha tachado esas acusaciones de "absolutamente falsas" y niega "haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer".

En una carta abierta que publicaron en septiembre las dos exempleadas, piden a la justicia española que les "reconozcan y garanticen los derechos que los Estados, incluido el español, se han comprometido a cumplir: investigar, proteger y garantizar el derecho a la justicia".

La oenegé Women's Link Worldwide, que las representa, estimó que los tribunales españoles son competentes en virtud de una ley que "permite investigar y perseguir delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando existen vínculos relevantes con España".

Según el testimonio recogido por Women's Link y Amnistía Internacional de las denunciantes, Iglesias "las habría agredido y acosado sexualmente, habría revisado regularmente sus celulares, les habría prohibido salir de la casa donde trabajaban y les habría exigido jornadas laborales de hasta 16 horas al día, sin días de descanso y sin contrato".

Nacido en 1943, Julio Iglesias se hizo famoso especialmente en España y Latinoamérica con temas como "Soy un truhán, soy un señor", "Gwendolyne", "Me olvidé de vivir" o "Con la misma piedra".

Te puede interesar: Sech propone concierto masivo para ayudar a los afectados por el sismo y Boza dice presente