Sech propone concierto masivo para ayudar a los afectados por el sismo y Boza dice presente

La idea también recibió una respuesta de Boza, quien reaccionó a la publicación con el mensaje “De cara, beby” , expresión con la que manifestó su disposición a sumarse a una iniciativa de este tipo.

Ciudad de Panamá, Panamá/El cantante panameño Sech propuso organizar un concierto masivo a beneficio de los afectados por el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió a Panamá el pasado 9 de octubre, seguido de numerosas réplicas que han impactado a distintas comunidades del país.

A través de sus historias de Instagram, el intérprete de Otro trago compartió la iniciativa y adelantó que ya está conversando con colegas de la escena musical nacional e internacional para hacerla realidad.

“Ok, es hora de hacer un concierto para ayudar, algo masivo. Estoy hablando con algunos colegas nacionales e internacionales”, publicó el artista, quien también etiquetó al cantante Boza para conocer su opinión sobre la propuesta.

Sech aprovechó el mensaje para convocar a quienes puedan contribuir a la organización del evento, al preguntar: “¿Quién se suma?”, e incluir a compañías, estructuras y equipos de sonido entre los posibles participantes.

Boza responde a la propuesta de Sech

La idea también recibió una respuesta de Boza, quien reaccionó a la publicación con el mensaje “De cara, beby”, expresión con la que manifestó su disposición a sumarse a una iniciativa de este tipo.

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Aunque hasta el momento no se han anunciado detalles sobre la fecha, el lugar, los artistas participantes o la mecánica del evento, la propuesta abre la posibilidad de reunir a exponentes de la música para recaudar ayuda destinada a las familias afectadas.

El sismo del 9 de octubre y sus posteriores réplicas han generado preocupación y daños en distintas zonas del país. Ante esta situación, la iniciativa de Sech busca sumar al sector musical a los esfuerzos solidarios en favor de las personas que necesitan apoyo para recuperarse de la emergencia.