Margarita Henríquez pierde su casa en Los Santos tras el sismo

La cantante también compartió un mensaje de solidaridad dirigido a quienes atraviesan situaciones similares tras el sismo, en el que manifestó sus oraciones y deseos de fortaleza para las familias afectadas.

Los Santos/La cantante panameña Margarita Henríquez compartió con sus seguidores que la residencia de su familia, ubicada en Los Santos, fue declarada inhabitable y pérdida total tras el fuerte sismo que remeció a Panamá el pasado 9 de octubre.

A través de sus historias de Instagram, la artista publicó imágenes que muestran las afectaciones que sufrió la vivienda a consecuencia del movimiento telúrico de magnitud 7.5.

Pese a la difícil situación, Henríquez acompañó las fotografías con un mensaje de esperanza, en el que destacó que, aunque perdió su casa, su familia permanece unida.

"Nuestra casa ya es inhabitable y se declaró pérdida. Pero nuestro hogar, nuestra familia, sigue unida y de pie. Siempre que haya vida podremos comenzar de nuevo. Bendito sea mi Dios", expresó.

La cantante también compartió un mensaje de solidaridad dirigido a quienes atraviesan situaciones similares tras el sismo, en el que manifestó sus oraciones y deseos de fortaleza para las familias afectadas.

"Con todas las fuerzas de mi corazón oro por ti, por tu familia y por que tengan la fuerza para salir adelante, para comenzar de nuevo y confiar en que Dios nos brindará las herramientas y estará con nosotros en cada paso que demos. De aquí para adelante", escribió.

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Margarita Henríquez es una de las voces reconocidas de la música panameña. En 2008 alcanzó la popularidad internacional al ganar la cuarta temporada de Latin American Idol, concurso musical realizado en Argentina, en el que representó a Panamá y se impuso ante participantes de distintos países de América Latina. Su triunfo marcó un momento importante para la música nacional.