Karol Wilson convierte en realidad su primer concierto del año

El concierto representa uno de los primeros pasos de la artista luego de su participación en Operación Triunfo USA , concurso en el que logró llegar hasta la final y conquistar el segundo lugar.

Ciudad de Panamá, Panamá/Karol Wilson dio un nuevo paso en su carrera musical con la realización de su primer concierto del año, una presentación que calificó como un sueño hecho realidad tras su destacada participación en Operación Triunfo USA 2026, donde obtuvo el segundo lugar.

La cantante subió al escenario el pasado 3 de octubre para su esperado Karol Wilson VIP Live, donde deslumbró con su presentación y look. En una de las fotografías que compartió posteriormente en Instagram, la artista describió su estilo como inspirado en Whitney Houston.

"Mi primer concierto del año 💕✨ hecho realidad. Gracias a Dios y a cada una de las personas que formaron parte de esto", escribió Wilson junto a varias imágenes de la presentación.

La publicación también incluyó momentos detrás del escenario y fotografías en las que la cantante aparece junto a parte de su equipo en oración, mientras destacaba la presencia de Dios en este nuevo capítulo de su carrera.

Tras compartir las imágenes de la velada, Karol Wilson recibió numerosos mensajes de sus seguidores, quienes le enviaron felicitaciones y buenos deseos por esta nueva etapa profesional.

El concierto representa uno de los primeros pasos de la artista luego de su participación en Operación Triunfo USA, concurso en el que logró llegar hasta la final y conquistar el segundo lugar.

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