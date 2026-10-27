Kim Kardashian celebra sus 46 años con dos vestidos vintage y una fiesta sin Hamilton

Los dos vestidos de Paco Rabanne y la ausencia de Hamilton quedaron entre los aspectos más comentados de una noche privada que combinó estilo, familia y atención mediática.

Kim Kardashian celebró su cumpleaños número 46 con una cena privada en Beverly Hills, California, donde la moda de archivo, la familia y una ausencia llamaron la atención. La empresaria reunió a sus seres queridos y amigos el martes 20 de octubre en Baldi, restaurante ubicado en el hotel Waldorf Astoria. Días después, compartió fotografías en Instagram con el mensaje “Birthday Girl”, mostrando la decoración y el momento en que sopló las velas.

Uno de los detalles más comentados fue la elección de dos vestidos vintage de Paco Rabanne, pertenecientes a la colección otoño-invierno 1995-1996. Ambos diseños cortos, de estilo túnica, tenían mangas acampanadas, escotes pronunciados y tejidos transparentes que dejaban ver parte de la ropa interior negra. Kardashian llegó con una versión verde oliva, acompañada por un tocado de pedrería a juego, y más tarde cambió a un modelo prácticamente idéntico en rojo rubí.

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La elección de los atuendos estuvo a cargo del estilista Law Roach y contó con el respaldo de Olivier Rousteing, director creativo de la firma francesa. Los looks retomaron la estética de los años noventa y confirmaron la preferencia de Kardashian por piezas de archivo capaces de convertir una aparición social en conversación sobre moda. La empresaria optó por una celebración discreta, con una ambientación inspirada en un bosque encantado: pequeños árboles, flores rosadas y blancas y velas.

La cena incluyó ensalada de alcachofas, tortellini de maíz dulce con mascarpone y mantequilla de trufa, carne wagyu y lenguado de Dover. El postre fue una gran torta cubierta de frambuesas.

Entre los asistentes estuvieron Kris Jenner y las hermanas de Kim, Kourtney, Khloé y Kylie Kardashian. También acudieron La La Anthony, Tracy Nguyen, Olivia Pierson, Natalie Halcro y Stephanie Suganami. Una de las presencias más comentadas fue la de Rob Kardashian, de 39 años, quien suele mantenerse alejado de la exposición pública y rara vez aparece en fotografías de eventos familiares.

Una fuente citada por la revista explicó que la discreción de Rob no significa que esté distanciado de sus seres queridos. “Que no forme parte de sus vidas públicas no significa que no forme parte de sus vidas privadas. Está presente en las celebraciones, las reuniones familiares y todos los momentos importantes. Es un gran padre y un tío maravilloso”, afirmó. Kendall Jenner, en cambio, no apareció en las imágenes de la cena.

La ausencia que también generó comentarios fue la de Lewis Hamilton, pareja de Kardashian. El piloto británico de Fórmula 1 no estuvo en la reunión, aunque ya había celebrado el cumpleaños con ella durante un viaje a Filipinas la semana anterior. La escapada ocurrió antes de su participación prevista en el Gran Premio de Estados Unidos. La pareja no ofreció una explicación pública sobre su ausencia.

Las felicitaciones familiares también tuvieron espacio en redes. Khloé dedicó a Kim un extenso mensaje en Instagram y le deseó un nuevo año lleno de bienestar lejos de las cámaras. Expresó su deseo de que encontrara “esa felicidad que no necesita tener público, momentos tranquilos, risas inesperadas y la paz de saber que no tiene nada que demostrar”.

A sus 46 años, Kardashian mantiene la moda como parte central de su imagen pública actual. La celebración reunió referencias de archivo, detalles cuidadosamente seleccionados y un círculo cercano, mientras sus publicaciones permitieron compartir momentos sin convertir la cena en un evento abierto.